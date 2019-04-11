Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найближчим часом очікується дощова погода

Погода в Україні найближчим часом буде дощовою та прохолодною, потепління слід очікувати орієнтовно з наступного четверга - 18 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Вона зазначає, що у п'ятницю в Україні продовжаться дощі протягом усього дня. Тільки у західних областях вдень очікується припинення опадів.

Вітер буде поривчастим. Температура повітря очікується низькою на Заході та Півночі, а також на Вінничині та Черкащині, вдень +8+12 градусів.

На решті території ще побуде тепло, +13+18, а на Луганщині навіть і до +20 градусів.

У Києві 12 квітня - часом дощ, вітряно, +8, +9 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода 11 квітня буде теплою, однак у всіх областях очікуються дощі. Подекуди, крім західних та північних областей, очікуються грози.

Сьогодні також очікується зниження температури повітря. У західних областях буде найхолодніше, +8-13 градусів, а у північних очікується +11-16 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні суттєво погіршиться у першу половину наступного тижня, у деяких областях можливі заморозки. Заморозки слід чекати у західних і північних областях.