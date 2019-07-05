Можливі грози та шквали: синоптик розповіла, де буде погана погода

Погода в Україні на вихідних, 6 і 7 липня, буде несприятливою в багатьох областях країни. Синоптик Наталка Діденко попередила, що можливі зливи, грози та шквальний вітер. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла, що температура повітря буде комфортною, лише в Карпатах та подекуди в Сумській області можливе похолодання.

"Температура повітря. Завтра, в суботу, очікується +23 +26 градусів, на півдні до +28 градусів. В неділю буде трохи вище: протягом дня +24 +28 градусів, на півдні до +30 градусів. Лише подекуди в Сумській області та в Карпатах +20 +24 градуси", - розповіла синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що в найближчу ніч дощі з грозами пройдуть в багатьох областях України, а на вихідних сухо буде на сході та півдні країни.

"Найближчої ночі, на суботу, дощі та грози пройдуть на півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях, а також смуга дощів витягнеться через Кіровоградську, Полтавську області в Сумську і Харківську. Це вночі. Завтра вдень опади ймовірні на Сході та місцями у західних областях. У неділю, 7 липня, на Івана, короткочасні дощі з грозами очікуються на заході і півночі України, а ввечері в неділю підійдуть до центральної частини. На решта території без опадів. При грозах можливі зливи та шквали, обережно! Тим більше, що на вихідних багато будуть на природі, на відкритому повітрі", - попередила Діденко.

У Києві на вихідних можлива гроза вночі в суботу, а також вдень у неділю.

"У Києві дощі з грозами можливі в ніч на суботу. Вдень 6 липня будемо бігати між крапельками, тобто дощу все ж не буде вдень. А ось вдень у неділю в Києві ймовірний дощ з грозою", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали несприятливий прогноз погоди на вихідні.

А також розповідали про те, що синоптик Наталка Діденко повідомила, якою погода в Україні буде в найближчий тиждень.