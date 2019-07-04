Погода на тиждень: синоптик розповіла, де і коли буде заливати дощами

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні насупиться грозами, шквалами і зливами

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується більш-менш комфортна практично у всіх областях країни. Місцями очікуються дощі, зливи і навіть грози. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Погода в найближчі дні в Україні буде теплою, але не спекотною. Однак на вихідних, за прогнозом синоптика, можливі короткочасні дощі та грози.

"У найближчі дні температурний режим в більшості областей – краще не можна уявити. Протягом 4-7 липня температура повітря буде коливатися в межах +21 +26 градусів. Традиційно тепліше буде в південній частині і на сході, +24 +29 градусів, при інтенсивному сонці місцями до +30 градусів. Однак головне, що сильна спека там малоймовірна. Короткочасні грозові дощі можливі 6,7 і 8 липня. Атмосферні фронти будуть йти із заходу на південний схід, уздовж них проглядаються дощі та грози. На південно-сході переважатиме суха погода", - розповіла Наталка Діденко.

На початку наступного тижня, 9-10 липня, дощів в Україні стане більше і синоптик попереджає, що місцями можуть бути сильні зливи та шквальний вітер.

"Якщо в найближчий час заплановані якісь заходи на відкритому повітрі, особливо поблизу моря, треба дуже уважно стежити за короткостроковими прогнозами погоди та уточненими даними погодних радарів. Адже з одної маленької хмарки може утворитися потужна хмара зі зливою і небезпечним шквалом", - попередила Діденко і повідомила, що спеки на наступному тижні не буде – можна планувати прогулянки і роботу на свіжому повітрі.

Карта погоди

У Києві найближчий тиждень також буде теплим, але без дощів і злив не обійдеться. Перерва очікується лише 8 липня.

"У Києві завершення поточного тижня і початок наступного належатиме теплій повітряній масі. Температура повітря в столиці очікується комфортною. Буде коливатися в межах +23 +26 градусів. Дощі і грози в Києві передбачаються 6 липня, в купальську ніч буде сухо, а ось вдень 7 липня, на Івана Купала, знову буде періодично поливати. 8 липня – короткочасна перерва. Далі можливі опади 9 і 10 липня. Дощі місцями будуть супроводжуватись грозами і шквалами, будьте обережні", - попередила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким областях України не пощастить з погодою і де сильніше всього похолодає.

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