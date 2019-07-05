Возможны грозы и шквалы: синоптик рассказала, где будет плохая погода

Погода в Украине на выходных, 6 и 7 июля, будет неблагоприятной во многих областях страны. Синоптик Наталка Диденко предупредила, что возможны ливни, грозы и шквальный ветер. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что температура воздуха будет комфортной, только в Карпатах и кое-где в Сумской области возможно похолодание.

"Температура воздуха. Завтра, в субботу, ожидается +23 +26 градусов, на юге до +28 градусов. В воскресенье будет немного выше: в течении дня +24 +28 градусов, на юге до +30 градусов. Лишь кое-где в Сумской области и в Карпатах +20 +24 градуса", - рассказала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что в ближайшую ночь дожди с грозами пройдут во многих областях Украины, а на выходных сухо будет на востоке и юге страны.

"Ближайшей ночью, на субботу, дожди и грозы пройдут на юге, в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, а также полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую области в Сумскую и Харьковскую. Это ночью. Завтра днем осадки вероятны на Востоке и местами в западных областях. В воскресенье, 7 июля, на Ивана, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а вечером в воскресенье подойдут к центральной части. На остальной территории без осадков. При грозах возможны ливни и шквалы, осторожно! Тем более, что на выходных многие будут на природе, на открытом воздухе", - предупредила Диденко.

В Киеве на выходных возможна гроза ночью в субботу, а также днем в воскресенье.

"В Киеве дожди с грозами возможны в ночь на субботу. Днем 6 июля будем бегать между капельками, то есть дождя все не будет днем. А вот днем в воскресенье в Киеве вероятный дождь с грозой", - добавила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на выходные.

А также рассказывали о том, что синоптик Наталка Диденко сообщила, какой погода в Украине будет в ближайшую неделю.