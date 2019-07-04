Погода знову зіпсується: які області накриє грозами і зливами

Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні у п'ятницю знову погіршиться в кількох областях

Погода в Україні у п'ятницю, 5 липня, у більшості областей країни очікується несприятлива. В деяких областях пройдуть зливи, місцями з грозами і посилиться вітер.

Погода на сході України очікується суха і сонячна, без опадів. Вночі температура повітря опуститься до +12 +14 градусів, вдень очікується від +24 до +26 градусів, у Дніпрі до +28 градусів.

В південних областях пройдуть короткочасні грози, сухо буде тільки в Херсоні та в Криму. Нічна температура повітря становитиме +15 +18 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів. У Криму сонячно і сухо. Вночі +17 +19 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

На півночі країни буде сонячно, сухо, але прохолодно. Вночі температура повітря опуститься до +10 +12 градусів, вдень прогріється до +21 +23 градусів. Опади не прогнозуються.

Західні області накриє сильними дощами, місцями з грозами і штормовим вітром. Нічна температура повітря складе +10 +13 градусів, місцями можливе пониження температури до +8 +9 градусів. Вдень повітря нагріється до +23 +25 градусів, у Закарпатті до +27 градусів.

В центральній частині країни пройдуть невеликі локальні дощі. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів, удень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

У Києві 5 липня можлива невелика гроза і посилення вітру. Нічна температура повітря коливатиметься від +11 до +13 градусів, денна від +23 до +25 градусів.

Погода в Україні 5 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дала лякаючий прогноз погоди на найближчий тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики порадили утеплятися, так як в першій декаді липня буде прохолодно в багатьох областях.