Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні (РБК-Україна)

Середня температура на вихідні очікується від +24 до +28 градусів

Погода в Україні на вихідних, 6-7 липня, передбачається прохолодною, місцями з дощами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра 5 липня, на сході країни очікується від +24 до +27 градусів, вночі температура зменшиться до +12. На півдні країни завтра від +26 до +28, вночі до +15. На півночі від +21 до +23 градусів, вночі до +10. На заході від +21 до +27 градусів, вночі температура зменшиться до +9. У центральних регіонах вдень очікується від +23 до +28 градусів, а вночі до +11. На Західній Україні та на півдні очікуються дощі та грози.

Фото: прогноз на 5 липня

За даними синоптиків, 6 липня, на сході країни очікується від +22 до +23 градусів, вночі температура зменшиться до +11. На півдні країни завтра від +25 до +28, вночі до +15, на півночі від +21 до +23 градусів, а вночі до +10, на заході від +25 до +27 градусів, вночі зменшиться до +10 градусів. У центральних регіонах очікується від +21 до +25 градусів, а вночі зменшиться до +12 градусів. На сході і південному сході України очікуються дощі та грози.

Фото: прогноз на 6 липня

За даними синоптиків, 7 липня, на сході країни очікується від +24 до +27 градусів, вночі до +11. На півдні країни завтра від +29 до +31, вночі до +16. На півночі від +21 до +24 градусів, вночі температура зменшиться до +10. На заході від +22 до +25 градусів, вночі температура зменшиться до +10. У центральних регіонах очікується від +22 до +25 градусів, а вночі зменшиться до +11. На західній Україні та в центральних регіонах, в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях очікуються дощі та грози.

Фото: прогноз на 7 липня

Зазначається, що 6 липня, дощі та грози пройдуть на заході, півночі та Сході України. Центр і південь країни буде безхмарним. У неділю, 7 липня, грози з дощами знову накриють майже всю Україну. Без опадів прогнозують лише погоду в Криму та в деяких регіонах сходу країни. Температура повітря буде досить комфортною. В середньому по всій країні температура на вихідні буде від +24 до +28 градусів.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні протягом 4-7 липня буде сприяти підвищеному рівню пожежної небезпеки. Зокрема, 7 липня у більшості районів Київської області утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, на початку наступного тижня, 9-10 липня, дощів в Україні стане більше. Більш того, синоптик Наталка Діденко попереджає, що місцями можуть бути сильні зливи та шквальний вітер.