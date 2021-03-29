Біля Запоріжжя злетів з рейок потяг Інтерсіті: усі подробиці

У Запорізькій області з рейок зійшов швидкісний пасажирський поїзд категорії "Інтерсіті" №732, який їхав з Києва до Запоріжжя. До кінцевої станції поїзд не доїхав всього 50 кілометрів.

Інформацію про аварію з поїздом Київ-Запоріжжя підтвердили у пресслужбі Укрзалізниці.

Що сталося з поїздом Інтерсіті

Інцидент стався в 50 км від Запоріжжя. Шість з дев'яти вагонів швидкісного пасажирського потягу зійшли з рейок. Причини аварії наразі встановлюються.

За словами очевидців, потяг злетів з рейок і завмер в неприродному положенні. Відео інциденту розмістили на YouTube. На кадрах видно, як всі пасажири поїзда благополучно вийшли з вагонів.

Біля Запоріжжя з рейок зійшов потяг Інтерсіті

У коментарях користувачі висловили своє невдоволення інцидентом.

З кожним роком буде тільки гірше. А були часи, коли ми авіаносці будували.

Треба підвищувати тарифи – тоді все буде гуд.

Намагалися до 60 км/год розігнатися?

Капець! У мене тесть в ньому їде!

Пасажири не постраждали

На момент аварії в поїзді знаходилися 88 пасажирів. За даними "Укрзалізниці", всі пасажири цілі й в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Що говорять в Укрзалізниці

У відомстві повідомили, що вже створена комісія, яка розслідує причини сходження з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ - Запоріжжя.

Також вирішується питання про доставку пасажирів до станції призначення. У Запоріжжі займаються пошуком резервного складу поїзда для зворотного рейсу.

Крім того, можливі зміни у графіку маршруту цього поїзда та інших поїздів зі станції Запоріжжя.