Возле Запорожье слетел с рельс поезд Интерсити: все подробности
В Запорожской области с рельс сошел скоростной пассажирский поезд категории "Интерсити" №732, который ехал из Киева в Запорожье. До конечной станции поезд не доехал всего 50 километров.
Информацию об аварии с поездом Киев-Запорожье подтвердили в пресс-службе Укрзализныци.
Что произошло с поездом Интерсити
Инцидент произошел в 50 км от Запорожья. Шесть из девяти вагонов скоростного пассажирского поезда сошли с рельсов. Причины аварии на данный момент устанавливаются.
По словам очевидцев, поезд слетел с рельс и замер в неестественном положении. Видео инцидента разместили на YouTube. На кадрах видно, как все пассажиры поезда благополучно вышли из вагонов.
Возле Запорожья с рельс сошел поезд Интерсити
В комментариях пользователи выразили свое недовольство инцидентом.
- С каждым годом будет только хуже. А были времена, когда мы авианосцы строили.
- Надо повышать тарифы – тогда все гуд будет.
- Пытались до 60 км/ч разогнаться?
- Капец! У меня тесть в нем едет!
Пассажиры не пострадали
На момент аварии в поезде находились 88 пассажиров. По данным Укрзализныци, все пассажиры целы и в результате инцидента никто не пострадал.
Что говорят в Укрзализныце
В ведомстве сообщили, что уже создана комиссия, которая расследует причины схождения с рельс нескольких вагонов поезда №732 Киев-Запорожье.
Также решается вопрос о доставке пассажиров до станции назначения. В Запорожье занимаются поиском резервного состава поезда для обратного рейса.
Кроме того, возможны изменения в графике маршрута этого поезда и других поездов со станции Запорожье.
Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця назначила 8 спецрейсов из двух областей "красной" зоны.