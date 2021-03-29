Возле Запорожье слетел с рельс поезд Интерсити: все подробности

В Запорожской области с рельс сошел скоростной пассажирский поезд категории "Интерсити" №732, который ехал из Киева в Запорожье. До конечной станции поезд не доехал всего 50 километров.

Информацию об аварии с поездом Киев-Запорожье подтвердили в пресс-службе Укрзализныци.

Что произошло с поездом Интерсити

Инцидент произошел в 50 км от Запорожья. Шесть из девяти вагонов скоростного пассажирского поезда сошли с рельсов. Причины аварии на данный момент устанавливаются.

По словам очевидцев, поезд слетел с рельс и замер в неестественном положении. Видео инцидента разместили на YouTube. На кадрах видно, как все пассажиры поезда благополучно вышли из вагонов.

Возле Запорожья с рельс сошел поезд Интерсити

В комментариях пользователи выразили свое недовольство инцидентом.

С каждым годом будет только хуже. А были времена, когда мы авианосцы строили.

Надо повышать тарифы – тогда все гуд будет.

Пытались до 60 км/ч разогнаться?

Капец! У меня тесть в нем едет!

Пассажиры не пострадали

На момент аварии в поезде находились 88 пассажиров. По данным Укрзализныци, все пассажиры целы и в результате инцидента никто не пострадал.

Что говорят в Укрзализныце

В ведомстве сообщили, что уже создана комиссия, которая расследует причины схождения с рельс нескольких вагонов поезда №732 Киев-Запорожье.

Также решается вопрос о доставке пассажиров до станции назначения. В Запорожье занимаются поиском резервного состава поезда для обратного рейса.

Кроме того, возможны изменения в графике маршрута этого поезда и других поездов со станции Запорожье.