УЗ призначила 8 спецрейсів з двох областей "червоної" зони

"Укрзалізниця" призначила вісім спецрейсів з двох областей "червоної" зони карантину, де діють посилені обмеження. Зокрема, йдеться про рейси, які запустять з 27 березня з Чернівецької та Закарпатської областей.

За його словами, рейси погоджено за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА до Мінінфраструктури та МОЗ для безпечного вивезення пасажирів, яким важливо дістатися або покинути "червоні" зони у вищезазначених регіонах.

Таким чином, до/з Чернівецької області призначені такі рейси:

№7/8 Київ-Чернівці: 27 березня, 2 та 3 квітня (назад - 28 березня, 3 та 4 квітня);

№136/135 Одеса-Чернівці: 28 березня, 2 та 4 квітня (назад - 27 березня, 1 та 3 квітня);

№117/118 Київ-Чернівці: 29 березня, 2 та 5 квітня (назад - 28 березня, 1 та 4 квітня).

Рейси до/з Закарпатської області:

№357/358 Київ-Рахів: 27 березня, 2 та 3 квітня (назад - 28 березня, 3 та 4 квітня);

№13/14 Київ-Солотвино: 27 березня, 2 та 3 квітня (назад - 28 березня, 3 та 4 квітня);

№81/82 Київ-Ужгород: 27 березня, 2 та 3 квітня (назад - 28 березня, 3 та 4 квітня);

№45/46 Ужгород-Лисичанськ: 1 та 2 квітня (назад - 3 та 4 квітня);

№4/3 Запоріжжя-Ужгород: 28 березня, 2 та 4 квітня (назад - 29 березня, 3 та 5 квітня).

Зазначається, що продаж квитків на ці рейси буде відкрито з 21:00 26 березня. Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну.