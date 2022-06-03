Біля Київського моря зараз дуже небезпечно, через окупантів продовжують гинути люди
Жителів і гостей Києва та області попереджають про серйозну небезпеку біля водосховища в каскаді на річці Дніпро, відомому як Київське море. Там досі залишається величезна кількість російських мін, боєкомплектів, вибухівки, і зафіксовані трагічні випадки підриву людей біля водойми.
Про це розповів глава МВС України Денис Монастирський на брифінгу.
Міністр зазначив, що в Київському морі після першого місяця широкомасштабної війни були помічені і затоплені ворожі десантні кораблі, і велика кількість вертольотів, причому з боєкомплектами.
"Є підводні дрони, які повинні займатися розмінуванням, фіксувати, знаходити", - говорить він.
Так, з дна Київського моря вже підняли залишки техніки окупантів, але все ще у воді залишається велика кількість боєприпасів - вони продовжують нести небезпеку.
Глава МВС уточнив, що зараз проводиться розмінування Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей, і вже проведено оперативне розмінування понад 2,7 мільйона гектар.
"Для порівняння, нам потрібно обробити ще понад 30 млн га", - зазначив Монастирський.
Чиновник наголосив, що вже є трагічні випадки підривів людей на вибухонебезпечних предметах. Протягом травня було зафіксовано 15 таких випадків.
Нагадаємо, раніше ми писали, як не нарватися на снаряди та куди дзвонити при виявленні мін і вибухівки.
До слова, 2 червня з дна Київського водосховища підняли підбитий російський вертоліт, який наші бійці "приземлили" ще на початку повномасштабного вторгнення. Його екіпаж вже з'їли риби.
Додамо також, що на Одеське узбережжя час від часу хвилі приносять російські морські міни, які українські вибухотехніки та сапери періодично ліквідовують. Під час штормової погоди таких мін може прибити до берега відразу по кілька штук.