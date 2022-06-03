Біля Київського моря зараз дуже небезпечно, через окупантів продовжують гинути люди

Жителів і гостей Києва та області попереджають про серйозну небезпеку біля водосховища в каскаді на річці Дніпро, відомому як Київське море. Там досі залишається величезна кількість російських мін, боєкомплектів, вибухівки, і зафіксовані трагічні випадки підриву людей біля водойми.

Про це розповів глава МВС України Денис Монастирський на брифінгу.

Міністр зазначив, що в Київському морі після першого місяця широкомасштабної війни були помічені і затоплені ворожі десантні кораблі, і велика кількість вертольотів, причому з боєкомплектами.

"Є підводні дрони, які повинні займатися розмінуванням, фіксувати, знаходити", - говорить він.

Так, з дна Київського моря вже підняли залишки техніки окупантів, але все ще у воді залишається велика кількість боєприпасів - вони продовжують нести небезпеку.

Глава МВС уточнив, що зараз проводиться розмінування Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей, і вже проведено оперативне розмінування понад 2,7 мільйона гектар.

"Для порівняння, нам потрібно обробити ще понад 30 млн га", - зазначив Монастирський.

Чиновник наголосив, що вже є трагічні випадки підривів людей на вибухонебезпечних предметах. Протягом травня було зафіксовано 15 таких випадків.