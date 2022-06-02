Екіпаж зжерли риби. З Київського водосховища підняли збитий гвинтокрил окупантів

В Київській області з водосховища підняли підбитий російський гвинтокрил. Його було "приземлено" ще на початку повномасштабного вторгення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".

"Хотів прорватися в столицю, але пішов на дно Київського моря: один із російських гвинтокрилів, який приземлили військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, підняли із дна водосховища. Його екіпаж вже з’їли риби. А залишки "техніки" підсохли на сонці, і тепер добре видно "усю міць другої армії світу", - пише командування. Фото: з Київського водосховища підняли збитий гвинтокрил окупантів (wikipedia.org)