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Екіпаж зжерли риби. З Київського водосховища підняли збитий гвинтокрил окупантів

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Четвер 02 червня 2022 14:00
Екіпаж зжерли риби. З Київського водосховища підняли збитий гвинтокрил окупантів Фото: з Київського водосховища підняли збитий гвинтокрил окупантів (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області з водосховища підняли підбитий російський гвинтокрил. Його було "приземлено" ще на початку повномасштабного вторгення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".

"Хотів прорватися в столицю, але пішов на дно Київського моря: один із російських гвинтокрилів, який приземлили військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, підняли із дна водосховища. Його екіпаж вже з’їли риби. А залишки "техніки" підсохли на сонці, і тепер добре видно "усю міць другої армії світу", - пише командування.

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Фото: з Київського водосховища підняли збитий гвинтокрил окупантів (wikipedia.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про бойові втрати Росії станом на 1 червня з початку повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.

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