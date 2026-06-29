Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина

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Вместо апелляции исключительно к демократическим ценностям Украина предлагает странам Восточной Азии жесткий прагматичный обмен – технологии и опыт большой войны в обмен на инвестиции и неформальные альянсы.

Готовы ли на это Япония, Южная Корея и Тайвань и что они могут предложить Киеву – читайте в материале РБК-Украина.

Главное: В поисках друзей: 29 июня глава МИД Андрей Сибига начинает турне по странам Восточной Азии. Цель – превратить Украину из получателя помощи в полноценного партнера.

29 июня глава МИД Андрей Сибига начинает турне по странам Восточной Азии. Цель – превратить Украину из получателя помощи в полноценного партнера. Экспорт опыта: Опыт современной войны (в частности, использования БПЛА) стал главным "экспортным товаром" Киева. Япония, Тайвань и Южная Корея нуждаются в этих знаниях из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи.

Опыт современной войны (в частности, использования БПЛА) стал главным "экспортным товаром" Киева. Япония, Тайвань и Южная Корея нуждаются в этих знаниях из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи. Японский мостик: Токио становится ключевым партнером в сфере нелетальных технологий и потенциальным посредником в неформальном сотрудничестве с Тайванем.

Токио становится ключевым партнером в сфере нелетальных технологий и потенциальным посредником в неформальном сотрудничестве с Тайванем. Корейская дилемма: Южная Корея остается в стороне от военного сотрудничества, однако Сибиге будет что обсудить в Сеуле. В украинском плену до сих пор находятся солдаты из КНДР.

Сегодня, 29 июня, глава МИД Украины Андрей Сибига посетит Восточную Азию, где планирует обсудить расширение политического и экономического сотрудничества со странами региона.

Период большой войны стал для Украины, среди прочего, временем беспрецедентной дипломатической активности. Наибольшее внимание традиционно приковано к Западу – Европе и США. Однако мировая динамика требует от Украины значительно более широкой, глобальной дипломатии.

Этой весной мир наблюдал, как Украина, неожиданно для многих, "вошла" на Ближний Восток. Киев продемонстрировал готовность к сотрудничеству в новых регионах и отраслях. Важно, чтобы этот импульс не был утерян. Восточная Азия кажется хорошим местом для поиска новых партнеров.

Украина и Азия: что мы прошли и что мы имеем сейчас?

История украинских попыток закрепиться в Восточной Азии весьма долгая, хотя и не суперуспешная. Например, сложные и запутанные украинско-китайские отношения так и не вылились во что-то действительно весомое.

Украина и КНР сейчас не враги, однако и от дружбы, или хотя бы взаимовыгодного сотрудничества, страны очень далеки.

Итак, в условиях существования неформального российско-китайского союза возникает вопрос о перспективах с более прозападными государствами региона: Японией, Южной Кореей и Тайванем. Отношения этих государств с Украиной нельзя назвать очень тесными, однако определенная основа уже заложена.

Наиболее весомой здесь, конечно же, является позиция Японии. В вопросе российско-украинской войны страна последовательно, пусть и с определенными самоограничениями, стоит на стороне Украины.

Еще с начала российского вторжения Токио поддерживает проукраинские инициативы на уровне G7. Хотя страна законодательно не имеет права отправлять вооружение воюющим странам, Япония предоставляла украинской армии защитное снаряжение и технику, страна также присоединилась к международным программам восстановления Украины.

После смены правительства, осенью 2025 года, позиция страны стала еще более проактивной. В мае 2026-го Япония впервые сделала взнос в программу PURL, правда, с ремаркой, что эти деньги пойдут на нелетальное военное снаряжение. А также направила свой персонал в командование НАТО в немецком Висбадене, которое занимается координацией помощи Украине и обучения солдат ВСУ.

Преданность стабильной помощи Украине подтвердила премьер-министр Санаэ Такаичи на последнем саммите G7, где также присутствовал Владимир Зеленский.

Фото: Саммит G7. Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи (посередине) и Владимир Зеленский (Getty Images)

История отношений с Южной Кореей заметно сложнее. Хотя в ходе войны Сеул также поддержал Украину дипломатически и неоднократно предоставлял гуманитарную помощь, позиция страны куда менее однозначна.

Здесь играют роль старые связи с Россией, которая долгое время являлась экономическим партнером Сеула, а также рассматривалась как один из модераторов отношений с Северной Кореей.

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не мог претендовать на звание большого друга Украины, однако его внешняя политика двигалась в русле политики США. Это, в свою очередь, подталкивало к более проукраинским позициям. Летом 2023 года корейский лидер даже посетил Киев.

Однако в 2025 году в Сеуле произошел кризис с попыткой главы государства ввести военное положение. В результате президент Ёль ушел в отставку (а вскоре и в тюрьму), а новая команда президента Ли Чжэ Мёна заявляет о стремлении вести "прагматичную" внешнюю политику.

В нынешних реалиях эта "прагматичная политика" означает надежды на возобновление экономического сотрудничества с РФ и почти полное игнорирование факта тесного сотрудничества между РФ и Северной Кореей в войне против Украины.

"Если Япония мыслит себя как глобальное государство, принимающее участие в мировой политике, то Корея больше сосредоточена на своих локальных проблемах. Прежде всего их интересует мир на Корейском полуострове, который, по их мнению, может помочь обеспечить Россия", – говорит РБК-Украина Наталия Бутырская, эксперт по Восточной Азии центра "Новая Европа".

Неоднозначным остается и вопрос отношений с Тайванем. Официально Киев и Тайбэй не имеют между собой связей, Украина признает легитимным правительство коммунистического Китая в Пекине. Однако с момента российского вторжения судьбы Украины и Тайваня оказались сильно связаны.

Хотя остров фактически независим с 1949 года, официально он считается частью единого Китая и некоторое время даже конкурировал с КНР за статус легитимного правительства. В последние десятилетия материковый Китай стремится взять реванш за прошлые обиды, ведущим элементом чего является восстановление целостности страны.

Тайбэй уже много лет живет в режиме ожидания, когда Пекин объявит о своей "спецоперации" по возвращению "исторических территорий". Этот страх особенно обострился после российского вторжения в Украину.

В этих условиях между двумя странами выстроилась сеть неформальных связей между гражданами, волонтерскими группами и отдельными компаниями. В 2025 году Тайбэй, впервые за 20 лет, посетила группа депутатов Верховной Рады Украины.

Правительство Тайваня спонсирует гуманитарные проекты, в Украине действует ряд тайваньских волонтерских инициатив, в том числе связанных с помощью ВСУ. Есть и деловые связи. Однако официальных отношений между странами нет.

Фото: что Украина предлагает Азии (инфографика РБК-Украина)

Что Украина может предложить?

До недавнего времени Украина, выражаясь терминами Дональда Трампа, "не имела карт", которые могли бы сыграть в ее пользу на международной арене. Первые годы большой войны Киев постоянно сталкивался с необходимостью убеждать международное сообщество в необходимости продолжения и расширения помощи. Это требовало аргументов.

Если с странами Европы и США можно было говорить об общих региональных интересах, то в случае государств в других регионах в основном оставалось лишь апеллировать к ценностям и международному праву. Однако 2026 год это изменил.

Конфликт в Персидском заливе продемонстрировал, что теперь Украина способна выступать не как реципиент, а как партнер – делясь своим опытом и технологиями.

Это сотрудничество является не просто выгодной возможностью, оно, по сути, представляет собой исключительную необходимость, ведь в мире сейчас есть две страны, имеющие опыт современной большой войны. Россия может передать (и точно передаст) этот опыт Китаю и Северной Корее. В этих условиях Япония, Тайвань и Южная Корея нуждаются в опыте Украины.

На данный момент наиболее востребованным является опыт в сфере борьбы с БПЛА. Еще в апреле стало известно о поставках дронов-перехватчиков Terra A1, совместной разработки японской Terra Drone с украинским стартапом Amazing Drones.

Фото: японский дрон Terra A1 (Getty Images)

Дроны были разработаны в Японии и в апреле переданы в Украину для испытания в условиях современной войны. Это происходит на фоне изменений в законодательстве касательно экспорта вооружений и технологий, что потенциально открывает возможность для расширения международного сотрудничества в этой сфере.

Не исключено, что такое сотрудничество было на повестке дня во время недавнего визита в Киев японских вице-министров Аяно Кунимицу из МИД и Кэндзи Ямады из Министерства промышленности.

В Украине чиновники провели встречу с вице-премьер-министром Тарасом Качкой, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром экономики Алексеем Соболевым. По результатам встречи стороны подписали план действий по содействию сотрудничеству частного сектора, в частности в сфере промышленности.

Южная Корея пока не проявила активного интереса к украинскому оружию, однако с ней у Киева есть довольно своеобразная точка соприкосновения. В украинском плену до сих пор находятся несколько северокорейских солдат, которые, по закону, являются гражданами Южной Кореи.

Как сообщает The Korea Times, судьба этих пленных должна стать одной из тем во время визита Андрея Сибиги в Сеул. Глава украинского МИД также должен обсудить со своим корейским коллегой ход войны и двусторонние отношения между Украиной и Кореей.

На Тайване, в силу его геополитического положения, Украина интересует не только политиков, но и многих граждан. Опыт Киева в разработке и использовании БПЛА, средств противовоздушной обороны – все это пригодится тайваньцам в случае (вполне неиллюзорной) необходимости защиты своего суверенитета.

Хотя между странами нет официального взаимодействия, частные лица и предприниматели уже наладили обмен опытом и технологиями. Тайваньские оборонные компании развернули филиалы в странах Восточной Европы, откуда ведут дела с украинскими производителями.

Для украинских предприятий это открывает доступ к инвестициям, рынкам и технологиям. Для тайваньцев – возможность испытать свои наработки в реальных условиях.

Александр Леонов, исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента", считает, что при желании сотрудничество все же можно наладить, даже не через официальные каналы.

"Япония сейчас официально заявила о готовности защищать Тайвань. В рамках реализации этой политики можно было бы, например, говорить о сотрудничестве с Тайванем через «вторые руки»", – говорит эксперт, имея в виду схему, при которой Япония стала бы "мостиком" для передачи опыта и технологий.

Фото: что Украина хочет получить (инфографика РБК-Украина)

"Китайская стена" по пути Украины

Говоря о перспективах партнерств, важно учитывать факторы, которые могут стать помехой. Одним из таких, безусловно, является Китай.

Восточная Азия — это зона напряжения, которое в будущем вполне может перерасти в полноценный конфликт. И в КНР вряд ли обрадуются тому, что Украина будет способствовать перевооружению потенциальных противников Китая.

Конечно, Пекин не контролирует внешнюю политику Украины. Тем не менее, китайская позиция может стать фактором влияния, как это уже происходит в отношениях Украины и Тайваня.

"Китай — это страна, о которой некоторые в Украине до сих пор говорят как о стратегическом партнере", — отмечает Наталия Бутырская в разговоре с РБК-Украина.

Дело не в чьих-то личных убеждениях, а, прежде всего, в экономике. Китай является важным поставщиком импортных товаров. Особо большую роль играют китайские комплектующие, которые Украина использует, в частности, при производстве тех же военных БПЛА.

Хотя Украина и партнеры предпринимают шаги к диверсификации, зависимость от китайских компонентов все еще остается существенной. Это в определенной степени связывает руки украинской дипломатии.

Следует помнить, что война в Украине не является локальным конфликтом, она наносит удар по мировой архитектуре безопасности, существовавшей предыдущие два десятилетия. Это понимание в целом присутствует как в Украине, так и в странах Азии.

"Когда началась война, (японский — ред.) премьер-министр Кишида сказал: "Сегодня Украина — завтра Восточная Азия". Это было его видение, что Россия и Китай действуют схожими методами, они одинаково создают проблему", — вспоминает Наталия Бутырская, объясняя взаимосвязь между событиями в, казалось бы, очень далеких друг от друга регионах.

С этим пониманием вопрос украинской политики в Азии выходит за рамки сугубо коммерции, превращаясь в вопрос о потенциальном выборе более близкой стороны в условиях назревающего противостояния.

"Мы должны дать себе ответ, какую роль мы можем сыграть в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы должны уже сейчас думать об этом", — констатирует Бутырская.

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Выход Украины на новые "дипломатические горизонты" не может не радовать. Это даст государству большую видимость в мире, а бизнесу — доступ к рынкам, технологиям и инвестициям. Однако следует помнить, что большая политика требует готовности к вызовам.

Так же, как и Ближний Восток, Восточная Азия является зоной потенциального конфликта. Длительное участие Украины в крупнейшей войне последних десятилетий делает её опыт исключительно ценным. Украина готова им делиться, а страны Азии готовы его перенимать. Осталось понять, как сделать этот обмен действительно продуктивным.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Почему Восточная Азия стала важной именно сейчас?

– После успешного "входа" на Ближний Восток Украина ищет новые регионы для сотрудничества. Страны Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Тайвань) видят в российской агрессии против Украины прецедент, угрожающий их собственной безопасности.

– Что Украина реально может предложить Азии?

– Опыт противодействия массированным атакам дронов и использования современных средств РЭБ, технологии морских дронов и дронов-перехватчиков. Начало технологического сотрудничества уже положено, однако эта сфера все еще имеет огромный потенциал для расширения взаимодействия.

– Почему отношения с Южной Кореей такие сложные?

– Сеул до сих пор пытается балансировать, надеясь на влияние Москвы на КНДР. "Прагматичная политика" нового корейского правительства фактически игнорирует военное сотрудничество РФ и КНДР, что усложняет расширение взаимодействия.

– Как складываются отношения Украины с Тайванем?

– Официальных дипотношений нет, но существует интенсивная неформальная сеть контактов через волонтеров, бизнес и парламентские группы. Япония может стать "мостиком" для передачи тайваньских инвестиций и технологий Украине.