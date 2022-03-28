Окупанти мінують територію України: як не нарватися на снаряди і куди дзвонити

Російські окупанти почали мінувати територію України залповими дистанційними системами. Також вони залишають вибухівку в будівлях в тій місцевості, яку покинули.

Що таке залпові дистанційні системи, де можна виявити міни та куди потрібно звертатися – читайте в матеріалі нижче.

Як повідомляє уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова, російські окупанти почали мінувати території залповими дистанційними системами. Зокрема, такі снаряди вже виявили в Харківській області.

Залпові системи - це нова інженерна система дистанційного мінування"землеробство". Вона призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює за типом реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракет – встановлює багато дистанційних мін.

Варто відзначити, що ворог за короткий час може замінувати за допомогою цієї системи великі території. Тим більше, що окупанти здійснюють такі мінування абсолютно безконтрольно, незалежно від місця або території бойових дій. І це стає загрозою в першу чергу для мирного населення.

Ще одне попередження про мінування зробили в Управлінні державної охорони України. Вони закликали людей, які повертаються у свої населені пункти, звільнені від окупантів, проявити максимум обережності.

Річ у тому, що російські військові могли замінувати адміністративні будівлі – лікарні, школи. Також є дані про мінування тіл загиблих.

"Стало відомо, що українці почали повертатися в міста, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо це небезпечно! У зв'язку з мінуванням житлових будинків і околиць в тих містах і селах, де побували загарбники, ЦПД при РНБО України в черговий раз застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, які залишають вороги!"- сказано в повідомленні.

Особливу обережність варто проявляти в тих місцях, де йшли вуличні бої. Зафіксовані випадки мінування тіл загиблих.

"Пам'ятайте: ворог небезпечний і не відмовляється від будь-яких способів завдати шкоди", - попередили в держохороні.

Як поводитися на території, де можуть бути міни

У районах, де проходили бойові дії, а також в тій місцевості, яка знаходиться в безпосередній близькості від таких районів – не відпускайте дітей гуляти без нагляду далеко від будинку. Не виводьте худобу на пасовища, де можуть бути міни.

Будьте максимально обережні під час пересування по містах, під час прогулянок по лісах і парках

На звільнених територіях - не чіпайте підозрілі предмети, не намагайтеся відвідати будівлі без попередньої перевірки, не чіпайте тіла загиблих без попередньої перевірки.

Які правила можуть врятувати життя