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В Одеській області за дві доби знищили чотири плаваючі міни

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Одеська область, Середа 01 червня 2022 17:54
В Одеській області за дві доби знищили чотири плаваючі міни Фото: у Чорному морі за два дня знищили чотири морські міни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія продовжує мінувати акваторії Чорного моря. За останні два дні ВМС знешкодили чотири плаваючі міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Вже четверту за дві доби зірвану морську небезпечну знахідку виявлено неподалік одного з пляжів області. Фахівцями корабельної підривної команди Військово-Морських Сил міну підірвано просто в морі на безпечній відстані від берега", - йдеться у повідомленні.

За словами українських бійців, корабельне угруповування ворога у Чорному морі залишається, проте активних рухів не було зафіксовано.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що шторм виніс на берег в Одеській області плаваючу міну. Її знешкодили військові.

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