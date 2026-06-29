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Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)

14:13 29.06.2026 Пн
2 мин
Украинский перехватчик умножил на ноль новинку РФ
aimg Юлия Бойко
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео) "Генерал Черешня AIR" (фото: Getty Images)
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Украинские военные впервые уничтожили новый российский беспилотник "Сокол-И", который оккупанты разработали для борьбы с украинскими разведывательными и ударными БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео поражение БпЛА, опубликованное в Facebook "Генерал Черешня".

Российский дрон сбили пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, применив перехватчик "Генерал Черешня AIR".

В компании "Генерал Черешня" отмечают, что успешный перехват дронов "Сокол-И" подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков как против ударных и разведывательных БпЛА, так и против новых специализированных российских беспилотников.

Дроны-перехватчики "Генерал Черешня AIR" уже продемонстрировали эффективность противодействия массовым российским беспилотникам типа "Молния".

По данным системы ситуационной осведомленности DELTA, они сбивают 44% среди всех поражений "Молнии".

Этим они подтвердили перспективность развития класса фронтовых перехватчиков для противодействия восходящим опасностям со стороны русских БпЛА.

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Что известно о "Сокол-И"

"Сокол-И" является одной из новейших российских разработок в сегменте беспилотников-перехватчиков.

Его представили всего около месяца назад как специализированное средство борьбы с украинскими БпЛА, однако уже сейчас украинские военные продемонстрировали способность эффективно противодействовать новой угрозе.

Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон &quot;Сокол&quot; (видео)

БпЛА "Сокол" (фото: росСМИ)

По заявленным российским медиа характеристикам, беспилотник способен развивать скорость до 150 км/ч, действовать на высотах до 5 000 м и имеет корпус из пенопласта для удешевления производства.

Для поражения целей он может использовать боевую часть с дистанционным подрывом или производить кинетическое перехват.

Ранее мы писали, что компания "Генерал Черешня" показала новый дрон-разведчик . Он стал продолжением развития самолетной экосистемы компании и разрабатывался в тесном сотрудничестве с боевыми подразделениями.

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