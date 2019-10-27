Сенцов різко прокоментував розмову Зеленського з добровольцями

Олег Сенцов розкритикував Володимира Зеленського за поведінку в розмові з добровольцями ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський повернувся після дводенного візиту в м. Золоте в Луганській області, де він зустрівся з добровольцями ВСУ і вступив в неприємну розмову з противниками розведення військ на Донбасі. Український режисер Олег Сенцов, який у вересні був звільнений після довгих років політичного ув'язнення в РФ, розкритикував президента. Олег Сенцов прокоментував розмову Володимира Зеленського з добровольцями у своєму Facebook.
"Переглянув вчорашнє гучне відео стендапу з серії #янелох. У результаті: сором за президента і гордість за добровольця. Не пишу про військових, тому що не відчуваю на це морального права, так як не був на війні. Хочеться лише сказати їм спасибі за те, що у нас все ще є своя країна", - написав режисер.
Олег Сенцов прокоментував зустріч Зеленського з добровольцями у Золотому (скріншот: facebook.com/oleg.sentsov)
У коментарях користувачі мережі розділилися на два рівновіддалених табори – деякі підтримали позицію режисера, деякі вважають, що він не в праві оцінювати дії президента.
Мережа відреагувала на коментар Олега Сенцова про Зеленском (скріншот: facebook.com/oleg.sentsov)
Нагадаємо, що раніше Сенцов різко висловився про братерство українців та росіян.