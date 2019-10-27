Сенцов резко прокомментировал разговор Зеленского с добровольцами

Олег Сенцов раскритиковал Владимира Зеленского за поведение в разговоре с добровольцами ВСУ
Президент Укарины Владимир Зеленский вернулся после двухдневного визита в г. Золотое в Луганской области, где он встретился с добровольцами ВСУ и вступил в неприятную беседу с противниками разведения войск на Донбассе. Украинский режиссер Олег Сенцов, который в сентябре был освобожден после долгих лет политического заключения в РФ, раскритиковал президента. Олег Сенцов прокомментировал разговор Владимира Зеленского с добровольцами в своем Facebook.
"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал режиссер.
Олег Сенцов прокомментировал встречу Зеленского с добровольцами в Золотом (скриншот: facebook.com/oleg.sentsov)
В комментариях пользователи сети разделились на два равноудаленных лагеря – некоторые поддержали позицию режиссера, некоторые посчитали, что он не в праве оценивать действия президента.
Сеть отреагировала на комментарий Олега Сенцова о Зеленском (скриншот: facebook.com/oleg.sentsov)
Напомним, что ранее Сенцов резко высказался о братстве украинцев и россиян.