Сенцов зробив несподівану заяву про Зеленського: таких ще не було

Сенцов висловився про Зеленського (колаж РБК-Україна)

Колишній в'язень Кремля Олег Сенцов висловився про президента України Володимира Зеленського

Олег Сенцов вважає, що Володимир Зеленський - найщиріший президент України за всю історію незалежності держави.

При цьому, в інтерв'ю "Новому Времени" український режисер, якого незаконно утримували в Росії, зізнався, що він не може поки-що зрозуміти, яким чином Зеленський зможе зараз "вибудувати всю систему країни".

"Мене часто запитують, що я думаю про президента Зеленського. Головне, що я про нього зрозумів, що у своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було. Він робить речі, може, навіть не помилкові, а несподівані. Його критикують. Питання в тому, наскільки він зможе вибудувати зараз всю систему країни, чи буде вона новою або ж залишиться ширмою для того, що є зараз", - сказав Сенцов.

Він додав, що на сьогоднішній день для нього самого це головне питання, але відповіді на нього у режисера поки немає.

Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що раніше Сенцов різко висловився про братерство українців та росіян.