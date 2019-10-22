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Сенцов отримав премію Ukrainian ID Awards

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 01:44
Сенцов отримав премію Ukrainian ID Awards
Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, заснованої у 2018 році

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов отримав премію Ukrainian ID Awards. Церемонія нагородження відбулася 21 жовтня в Українському домі в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, яка була заснована в 2018 році за ініціативи громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України.

Нагороду режисерові вручила президент Фонду гуманітарного розвитку України, засновниця міжнародного економіко-гуманітарного форуму Ukrainian ID, ініціатор премії Ukrainian ID Awards Наталія Заболотна.

“Я надзвичайно щаслива, що Олег Сенцов тут і з нами. Це найголовніша перемога нашого суспільства, і це найбільше бажання, до якого ми прагнули півтора року тому там, у Каневі, на Тарасовій горі, коли широка громадськість одностайно визнала єдиним, безконкурентним лауреатом премії Ukrainian ID Олега Сенцова", - сказала вона.

Заболотна підкреслила, що Сенцов боровся за право на вільну землю, на справедливість, право громадян Криму жити вільно, відстоював свободу, і його ім'я за 5 років у російській неволі стало відоме сотням мільйонів людей на земній кулі.

Своєю чергою Олег Сенцов подякував "за те, що боролися за нього і змогли витягнути", за те, що допомогли визволити інших ув'язнених.

“Будь ласка, не забувайте про тих, хто залишився у в'язниці. Їх сотня в Росії, більшість з яких кримські татари. І 227 - у в'язницях Донбасу, а може, й більше. Путін звільнив найбільш медійних, найбільш відомих. Я хочу, щоб ми на нього продовжувати тиснути всі разом, поки він не віддасть усіх", - закликав Сенцов.

На своїй сторінці у Facebook, Сенцов опублікував фото отриманої премії.

"Ukrainian ID Award. Бронзова премія, яка пахне сіном", - написав він.

Сенцов отримав премію Ukrainian ID Awards

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Нагадаємо, режисер Олег Сенцов заявив про намір створити громадську організацію з широким спектром громадської роботи - правозахисної та культурної..

Раніше РБК-Україна писало, що український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.

Після повернення Сенцова з російського полону арезидент Європарламенту Давид Сассолі заявляв про готовність особисто привезти в Україну премію імені Андрія Сахарова, присуджену режисеру Олегу Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я.

Згодом стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відтермінував церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова Сенцову.

РБК-Україна також писало, що Сецов відвідає Європейський парламент 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Також очікується, що наприкінці наступного місяця він отримає премію Сахарова.

Сенцов має намір створити правозахисну організацію Сенцов відвідає Європарламент в кінці листопада
Новини України КримОлег Сенцовпремия
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