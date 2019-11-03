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Возз'єднання? Колишній чоловік Ані Лорак показав сімейні фото та відео

STYLERПерсони    03.11.2019 - 13:53
Возз'єднання? Колишній чоловік Ані Лорак показав сімейні фото та відео
Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу (фото: instagram.com/anilorak)

Дочка Ані Лорак, Софія, зустрілася з рідним батьком

Дочка української співачки Ані Лорак проводить час зі своїм батьком і нянею. Софія, яка незабаром буде святкувати своє 9-річчя, вирушила до свого батька. Після розлучення Кароліни Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) і Мурата Налчаджіоглу дочка залишилася з матір'ю, однак у батька залишається право з нею бачитися. По всій видимості, фотографії та відео, опубліковані київським бізнесменом, були зроблені під час крайньої зустрічі з дочкою. Милі сімейні відео і фото розміщені на сторінці екс-чоловіка Лорак в соціальній мережі Instagram.

Мурат Налчаджиоглу кілька днів тому опублікував перший знімок з дочкою за довгий час. Після цього стали з'являтися відео.

Возз'єднання? Колишній чоловік Ані Лорак показав сімейні фото та відео

Дочка Ані Лорак зустрілася з батьком (фото: instagram.com/muratnalca)

Sofia Love

Публікація від Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

В коментарях до публікацій шанувальники стали міркувати на тему того, на кого більше схожа дочка Куєк і Налчаджіоглу – на маму чи на тата?

Також Мурат Налчаджиоглу опублікував декілька фото і відео зі святкування Гелловіна з дочкою. Серед розваг для Софії – приготування піци і гра в м'яких лабіринтах.

Возз'єднання? Колишній чоловік Ані Лорак показав сімейні фото та відео

Дочка Ані Лорак зустрілася з батьком (скріншот: instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак відверто розповіла про скандали з колишнім чоловіком. Вона зізналася, що дочка була свідком сімейних сварок.

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Новини України Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
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