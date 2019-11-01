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Дочка все бачила: Ані Лорак відверто розповіла про скандали з колишнім чоловіком

STYLERЖиття    01.11.2019 - 18:19
Дочка все бачила: Ані Лорак відверто розповіла про скандали з колишнім чоловіком
Ані Лорак розповіла про сварки з Муратом Налчаджіоглу (фото: колаж РБК-Україна)

Ані Лорак розповіла про важкі періоди з Муратом Налчаджіоглу

Популярна українська співачка Ані Лорак розповіла про непрості стосунки зі своїм колишнім чоловіком турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Артистка наголосила, що перед розлученням Мурат став неналежно ставитися до неї. Про це повідомляє журнал ОК!

Співачка нарікає, що була сильно розчарована в близькій людині, з якою вона прожила 14 років і народила прекрасну дівчинку Софію. У неї був вибір пробачити свого чоловіка або почати життя заново з чистого аркуша, і вона вибрала другий варіант.

Дочка все бачила: Ані Лорак відверто розповіла про скандали з колишнім чоловіком

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Кароліна зазначила, що в той момент пішла від чоловіка, тому що вважала, що вона заслуговує більшого. При цьому вона розповіла, що спочатку робила все можливе щоб врятувати шлюб, але потім зрозуміла, що їх 8-річна дочка постійно була свідком їх сімейних сварок. Тоді вона вирішила поставити крапку в цих стосунках.

Дочка все бачила: Ані Лорак відверто розповіла про скандали з колишнім чоловіком

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Вона пояснила доньці, що у дорослих так відбуваються, коли вони спочатку живуть разом, але потім вони не збігається в якихось важливих речах і розлучаються.

Лорак згадує, що Мурат практично не брав участі у вихованні їхньої дочки, і вона весь час проводила з мамою.

"Папа був як гість на святі — сьогодні він так і продовжує з'являтися", - заявила співачка.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася сталевим пресом на італійському острові Сицилія.

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