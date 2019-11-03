Воссоединение? Бывший муж Ани Лорак показал семейные фото и видео

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/anilorak)

Дочь Ани Лорак, София, встретилась с родным отцом

Дочь украинской певицы Ани Лорак проводит время со своим отцом и няней. София, которая скоро будет праздновать свое 9-летие, отправилась к своему отцу. После развода Каролины Куек (настоящее имя Ани Лорак) и Мурата Налчаджиоглу дочь осталась с матерью, однако у отца остается право с ней видеться. По всей видимости, фотографии и видео, опубликованные киевским бизнесменом, были сделаны во время крайней встречи с дочерью. Милые семейные видео и фото размещены на странице экс-мужа Лорак в социальной сети Instagram.

Мурат Налчаджиоглу несколько дней назад опубликовал первый снимок с дочерью за долгое время. После этого стали появляться видео.

Дочь Ани Лорак встретилась с отцом (фото: instagram.com/muratnalca)

В комментариях к публикациям поклонники стали рассуждать на тему того, на кого больше похожа дочь Куек и Налчаджиоглу – на маму или на папу?

Также Мурат Налчаджиоглу опубликовал несколько фото и видеороликов с празднования Хэллоуина с дочерью. Среди развлечений для Софии – приготовление пиццы и игра в мягких лабиринтах.

Дочь Ани Лорак встретилась с отцом (скриншот: instagram.com/muratnalca)

Напомним, что ранее Ани Лорак откровенно рассказала о скандалах с бывшем мужем. Она призналась, что дочь была свидетелем семейных ссор.