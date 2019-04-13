Вона не може без тебе: Мурата благають повернутися до Ані Лорак

Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу просять відновити відносини (колаж РБК-Україна)

Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу хочуть помирити

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу розлучилися 31 січня. Після цього артистка та її колишній чоловік неодноразово натякали на те, що їм складно переживати розлучення. На думку фанатів, українська співачка сумує за бізнесменом і хоче до нього повернутися. Армія шанувальників співачки вимагає, щоб турецький бізнесмен повернув Кароліну і відновив стосунки з нею. Про це фани Лорак пишуть під публікаціями Мурата Налчаджіоглу.

Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу просять відновити відносини (фото: instagram.com/anilorak)

В соціальній мережі Instagram турецький бізнесмен рідко публікує особисту інформацію, у більшості займається рекламою декількох проектів. Навіть під публікаціями, які ніяк не пов'язані з його колишньою дружиною, фанати артистки ставлять запитання щодо їх відносин і можливого відновлення сім'ї. Багато хто пише, що і співачка, і підростаюча донька Софія сумують по голові сімейства:

Повернися до Кароліні хоча б заради доньки!!!!

Можливе примирення? Ви були такою гарною парою, Ані виглядала такою щасливою!

Мурат, повернися, вона не може без тебе жити... ти просто цього не розумієш поки...

Мурат ти хочеш повернутися до Кароліни? Якщо хочеш то намагайся бути поруч з нею, постійно що-небудь дарувати.

Які тільки не задають тупі питання...жах просто. Яка різниця з ким Мурат і де Кароліна? Це суто їхня особиста справа, не ваша, і не вам їх судити. Слідкуйте за своїми сім'ями і за собою!!

Мурат ти там з ким? На кого проміняв Кароліну?

Доньці потрібен батько. Мурат, вам потрібно повернутися в сім'ю.

Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу просять відновити відносини (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що під час відпочинку Ані Лорак в Майамі, Мурат раптово теж примчав у США побачитися з донькою. Він буквально завалив мікроблог фотографіями з дівчинкою, причому багато з них були зроблені на тлі тих же локацій, на яких була зображена та сама Кароліна. Шанувальники вже вирішили, що пара помирилася і знайшла спільну мову, але це виявилося не так.

Ми писали, що Ані Лорак поділилася зворушливим фото. Відповідне фото знаменитість виклала в соціальній мережі Instagram, залишивши передплатникам миле послання.