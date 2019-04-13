Вона не може без тебе: Мурата благають повернутися до Ані Лорак

Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу хочуть помирити
Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу розлучилися 31 січня. Після цього артистка та її колишній чоловік неодноразово натякали на те, що їм складно переживати розлучення. На думку фанатів, українська співачка сумує за бізнесменом і хоче до нього повернутися. Армія шанувальників співачки вимагає, щоб турецький бізнесмен повернув Кароліну і відновив стосунки з нею. Про це фани Лорак пишуть під публікаціями Мурата Налчаджіоглу.
Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу просять відновити відносини (фото: instagram.com/anilorak)
В соціальній мережі Instagram турецький бізнесмен рідко публікує особисту інформацію, у більшості займається рекламою декількох проектів. Навіть під публікаціями, які ніяк не пов'язані з його колишньою дружиною, фанати артистки ставлять запитання щодо їх відносин і можливого відновлення сім'ї. Багато хто пише, що і співачка, і підростаюча донька Софія сумують по голові сімейства:
Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу просять відновити відносини (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, що під час відпочинку Ані Лорак в Майамі, Мурат раптово теж примчав у США побачитися з донькою. Він буквально завалив мікроблог фотографіями з дівчинкою, причому багато з них були зроблені на тлі тих же локацій, на яких була зображена та сама Кароліна. Шанувальники вже вирішили, що пара помирилася і знайшла спільну мову, але це виявилося не так.
Ми писали, що Ані Лорак поділилася зворушливим фото. Відповідне фото знаменитість виклала в соціальній мережі Instagram, залишивши передплатникам миле послання.