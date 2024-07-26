"Они - часть моих шуток". Звезда "Лиги смеха" признался, почему скрывает жену и детей

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста "33 питання від Люкс ФМ" .

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По словам звезды сериала "Танька и Володька", он не любит обсуждать свою личную жизнь, а когда у него возникает желание выложить в соцсети фото с семьей, спрашивает у них разрешение.

"Я в первую очередь спрашиваю их. После того, как я сделал какую-то фотографию, я спрашиваю, могу ли я это выложить. Я с самого детства приучаю их к тому, что они имеют право сказать "нет, я некрасиво вышла" и так далее. Поэтому, когда они говорят: "Да, окей, выкладывай", я выкладываю", - поделился актер.

Тарас Стадницкий с детьми (фото: instagram.com/vipvolodka)

"Но сильно их популяризировать в социальных сетях... я не знаю. Я более так закрыт в плане личной жизни, поэтому не сильно можно найти там какие-то материалы из моей семейной жизни", - добавил Тарас.

Также участник команды "VIP Тернополь" сказал, что он хоть и шутит о семье в своих номерах, однако не переходит черту.

"Я шучу о них в стендапе, но, скажем так, не высмеиваю их. Они - часть моих шуток, но не так, чтобы, условно, над ними насмехаться", - отметил Стадницкий.

Отметим, что Тарас Стадницкий познакомился с будущей женой и матерью своих детей в общежитии - оба учились на факультете прикладной математики и информатики Львовского университета имени Ивана Франка.

В 2008 году пара поженилась и, по традиции западной Украины, устроила две свадьбы.

Первая состоялась на малой родине Ирины в городе Радивилов Ровенской области, а вторая - на Хуторе Лозовая во Львовской области, откуда родом Тарас.