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"Вони - частина моїх жартів". Зірка "Ліги сміху" зізнався, чому приховує дружину і дітей

П'ятниця 26 липня 2024 12:50
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"Вони - частина моїх жартів". Зірка "Ліги сміху" зізнався, чому приховує дружину і дітей Тарас Стадницький (фото: instagram.com/vipvolodka)
Автор: Іванна Пашкевич

Український гуморист, актор, стендап-комік Тарас Стадницький, відомий більшості під псевдонімом Володька, відповів, чому приховує дружину і дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста "33 питання від Люкс ФМ" .

Деталі

Зі слів зірки серіалу "Танька і Володька", він не любить обговорювати своє особисте життя, а коли у нього виникає бажання викласти у соцмережі фото з сім’єю, запитує у них дозвіл.

"Я найперше питаю їх. Після того, як я зробив якусь фотографію, я питаю, чи можу я це викласти. Я з самого малку привчаю їх до того, що вони мають право сказати "нє, я негарно вийшла" і так далі. Тому, коли вони кажуть: "Да, окей, викладай", я викладаю", - поділився актор.

&quot;Вони - частина моїх жартів&quot;. Зірка &quot;Ліги сміху&quot; зізнався, чому приховує дружину і дітей

Тарас Стадницький з дітьми (фото: instagram.com/vipvolodka)

"Але сильно їх популяризувати в соціальних мережах... я не знаю. Я більш такий закритий в плані особистого життя, тому не сильно можна знайти там якісь матеріали з мого сімейного життя", - додав Тарас.

Також учасник команди "VIP Тернопіль" сказав, що він хоч і жартує про родину у своїх номерах, однак не переходить межу.

"Я жартую про них у стендапі, але, скажімо так, не висміюю їх. Вони - частина моїх жартів, але не так, щоб, умовно, з них насміхатися", - зазначив Стадницький.

Зазначимо, що Тарас Стадницький познайомився з майбутньою дружиною і матір'ю своїх дітей у гуртожитку - обидва навчалися на факультеті прикладної математики та інформатики Львівського університету імені Івана Франка.

У 2008 році пара одружилася і, за традицією західної України, влаштувала два весілля.

Перше відбулося на малій батьківщині Ірини в місті Радивилів Рівненської області, а друге - на Хуторі Лозова у Львівській області, звідки родом Тарас.

Нещодавно ми розповідали, що Остапчук та його молода дружина чекають на дитину.

Також ми писали про 4 українські зірки, які зраджували своїм чоловікам і бойфрендам.

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