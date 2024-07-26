Клуб неверных жен: 4 украинские звезды, которые изменяли своим мужьям и бойфрендам

Бытует мнение, что измены свойственны в основном мужчинам, поскольку они якобы склонны к полигамии, а женщинам по природе положено быть верными одному партнеру. Однако на самом деле это не так. Женщины тоже иногда изменяют своим партнерам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских звездах-женщинах, которые публично признались в том, что ходили "налево".

Ольга Сумская

Актриса изменила своему бывшему мужу Евгению Паперному в молодости, когда встретила актера Виталия Борисюка. Они увлеклись друг другом и начали роман.

Узнав об этом, Паперный не смог простить измену, и пара развелась. Позже Сумская вышла замуж за Борисюка.

Однако, как признавалась актриса, их брак тоже был непростым: у них оба были интрижки на стороне. Когда их брак оказался на грани развода, они пообещали больше не флиртовать с другими.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Наталка Карпа

Певица откровенно признает, что чаще в своей жизни она изменяла своим мужчинам, чем они.

“Предательства были в моей жизни. Не обязательно физические. Но физическое предательство можно пережить и проработать. Простить этого человека можно, потому что более болезненная измена, это когда тебя предают как человека. Я изменяла, если это можно так назвать, когда у меня болит и меня загоняют в какой-то угол. Я это делала, когда уже понимала, что отношения на грани и мы расходимся", - рассказывала Наталка Карпа.

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Христина Соловий

В марте 31-летняя украинская артистка Христина Соловий сообщила, что в течение 2022-2023 года имела роман с 49-летним писателем, вокалистом группы "Жадан и Собаки" и общественным деятелем Сергеем Жаданом.

Впрочем, пара распалась. Инициатором разрыва стала певица, признавшаяся, что изменила Сергею с другим мужчиной, в которого влюбилась.

Христина Соловий и Сергей Жадан (фото: скриншот с видео)

Маша Гойя

Певица изменила своему мужу и продюсеру Юрию Фалесе во время своей работы в Китае. Там Маша познакомилась с молодым и харизматичным китайцем, с которым у нее начался роман. Вернувшись в Украину, Гойя призналась Фальосе в измене. В итоге пара рассталась, но после разрыва они сохранили хорошие дружеские отношения.

Юрий Фалесе и Маша Гойя (фото: скриншот с видео)