Клуб неверных жен: 4 украинские звезды, которые изменяли своим мужьям и бойфрендам
Бытует мнение, что измены свойственны в основном мужчинам, поскольку они якобы склонны к полигамии, а женщинам по природе положено быть верными одному партнеру. Однако на самом деле это не так. Женщины тоже иногда изменяют своим партнерам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских звездах-женщинах, которые публично признались в том, что ходили "налево".
Ольга Сумская
Актриса изменила своему бывшему мужу Евгению Паперному в молодости, когда встретила актера Виталия Борисюка. Они увлеклись друг другом и начали роман.
Узнав об этом, Паперный не смог простить измену, и пара развелась. Позже Сумская вышла замуж за Борисюка.
Однако, как признавалась актриса, их брак тоже был непростым: у них оба были интрижки на стороне. Когда их брак оказался на грани развода, они пообещали больше не флиртовать с другими.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)
Наталка Карпа
Певица откровенно признает, что чаще в своей жизни она изменяла своим мужчинам, чем они.
“Предательства были в моей жизни. Не обязательно физические. Но физическое предательство можно пережить и проработать. Простить этого человека можно, потому что более болезненная измена, это когда тебя предают как человека. Я изменяла, если это можно так назвать, когда у меня болит и меня загоняют в какой-то угол. Я это делала, когда уже понимала, что отношения на грани и мы расходимся", - рассказывала Наталка Карпа.
Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Христина Соловий
В марте 31-летняя украинская артистка Христина Соловий сообщила, что в течение 2022-2023 года имела роман с 49-летним писателем, вокалистом группы "Жадан и Собаки" и общественным деятелем Сергеем Жаданом.
Впрочем, пара распалась. Инициатором разрыва стала певица, признавшаяся, что изменила Сергею с другим мужчиной, в которого влюбилась.
Христина Соловий и Сергей Жадан (фото: скриншот с видео)
Маша Гойя
Певица изменила своему мужу и продюсеру Юрию Фалесе во время своей работы в Китае. Там Маша познакомилась с молодым и харизматичным китайцем, с которым у нее начался роман. Вернувшись в Украину, Гойя призналась Фальосе в измене. В итоге пара рассталась, но после разрыва они сохранили хорошие дружеские отношения.
Юрий Фалесе и Маша Гойя (фото: скриншот с видео)
Ранее мы рассказывали о 5 украинских звездах, которые простили измену мужа, чтобы сохранить семью.
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При написании материала использовались следующие источники: Світське життя, YouTube-канал Маши Ефросининой "Экзамен", Слава+.