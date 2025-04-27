Волосы пушистые и торчат в разные стороны? Вот как избавиться от эффекта "елочки"

Эффект "елки" на волосах - это явление, когда они выглядят пушистым и непослушным.Причиной этого может быть не только неправильный уход за волосами, но и влияние внешних факторов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как избавиться от этого эффекта и сделать волосы более гладкими и здоровыми.

Что приводит к появлению "елочки"

По словам трихолога Анастасии Мухачевой, "елочка" может образовываться, например, от того, что вы сидели под кондиционером или рядом с обогревателями. И это из-за банальной пористости волос от потери влаги.

Также это может формироваться от использования высокой температуры, фена, обламывания волос или это следствие отрастающих волос после стимуляции роста.

Если волосы посеченные или поломанные, то они нуждаются в реабилитации и стрижке.

К тому же, если это отрастающие волосы, то надо изменить технику укладки и нанесения несмываемых средств.

"Первое, что вы можете сделать для себя дома, это обязательное использование силиконов и равномерно их распределять по всех поверхности волос, расчесывать расческой и укладывать. Конечно, использовать жирные липидные маски во время мытья и посещать реабилитационные процедуры у парикмахера", - добавила трихолог.

Как избежать сечения кончиков

Средства с аргоновым маслом

Стоит использовать средства для укладки волос, содержащие аргановое масло. Оно обеспечивает невесомое увлажнение, и в отличие от других масел (таких, как кокосовое или оливковое), молекулы масла в аргановом достаточно, чтобы проникнуть в стержень волос.

Несмываемые кондиционеры и сыворотки смягчают кончики и защищают от сухости.

Избегайте очень горячего душа

Во время душа старайтесь использовать теплую воду. Горячая вода вредит волосам, поскольку кутикула набухает, что делает их более склонными к рассечению.

Особенно во время ополаскивания, стоит использовать холодную воду, чтобы закрыть кутикулу и уплотнить внешний слой волос.

Избегайте сушки кончиков феном

Стоит сосредотачивать фен на корнях и верхней части волос, а не на кончиках. Нет необходимости полностью сушить волосы с помощью фена - если высушить их на воздухе, это убережет вас от большего вреда в долгосрочной перспективе.

Важно, если пользуетесь выпрямителем или плойкой - всегда наносите термозащиту.

Регулярно подстригайте кончики

Даже если отращиваете волосы, то подрезайте кончики каждые 6-8 недель. Это не даст посеченным частям "ползти" дальше по длине.

Расчесывайте правильно

Используйте расческу с широкими зубцами. Начинайте расчесывание с кончиков, постепенно поднимаясь вверх.