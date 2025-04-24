Назван критический возраст, когда чаще всего появляется первая седина

Появление первой седины обычно является каноническим и для некоторых людей травматическим событием. Некоторые люди решают скрыть ее, а другие нормально относятся к этому.

В каком возрасте чаще всего появляется седина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

В каком возрасте вероятно появится седина

Эксперты по красоте не определяют точный возраст, но говорят о причинах и возрастных диапазонах, в которых они обычно появляются.

Согласно экспертам по красоте и здоровью, возрастные диапазоны, в которых седые волосы появляются больше всего, обычно составляют от 30 лет (возраст, когда начинают оценивать появление первых седых волос) до 40 лет.

Однако бывают случаи седины даже у подростков. Как упоминалось выше, нет точного возраста для появления седых волос, на самом деле это также подчиняется другим факторам. Большинство из них невозможно контролировать, но другие являются переменными.

Факторы, которые способствуют появлению седых волос

Эти факторы в основном невозможно контролировать. В большинстве случаев появление седых волос - это нормальный процесс. Однако есть также компонент, который мы можем контролировать, например, привычки образа жизни. Например, стресс, пребывание на солнце и такие зависимости, как курение, способствуют появлению седых волос в более раннем возрасте.

С другой стороны, есть факторы, которые мы не можем контролировать. Генетика - один из них. Она играет ключевую роль в появлении седых волос и, прежде всего, в их развитии. В связи с этим пол также играет решающую роль. Мужчины, как правило, страдают от появления седых волос раньше, чем женщины.

Этническая принадлежность является фактором, который может определить, когда появляются седые волосы. Согласно различным исследованиям, европеоиды, как правило, замечают седые волосы раньше, чем азиаты или афроамериканцы. Важно четко понимать, что этот процесс является чем-то нормальным и естественным, и что часто мы не можем избежать этого, но всегда есть компонент, который мы можем контролировать: вести здоровый образ жизни.