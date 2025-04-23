Три ошибки в уходе за волосами, которые приводят к перхоти: никогда их не делайте

Перхоть - это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что с волосами или кожей головы что-то не так. Чаще всего причиной ее появления являются ошибки в ежедневном уходе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского дерматолога Аамна Адель.

Какие ошибки приводят к появлению перхоти

Без нагревательные бигуди

По словам эксперта, тренд на без нагревательные бигуди, который предполагает сон с завернутыми волосами, может быть вредным. Доктор Адель приравнивает это к вреду, который наносят тугие хвостики, предполагая, что это может привести к потере волос из-за натяжения.

"Мы все знаем, что зачесанные пучки и тугие хвостики буквально ослабляют ваши волосы. Тугое затягивание волос буквально на несколько часов приведет к тракционной алопеции", - добавила эксперт.

Сушка воздухом

Многие выходят из душа и позволяют своим волосам высохнуть естественным путем. Вы можете подумать, что это безопасный подход, но оставлять гриву влажной, особенно перед сном, на самом деле может привести к повреждению волос.

"Ложиться спать с мокрыми волосами или сушить волосы на воздухе это плохо. Ваши волосы наиболее хрупкие, когда они мокрые. Риск того, что они повредятся, очень высок", - пояснила дерматолог.

К тому же влажная среда может вызвать появление грибка и перхоти.

Повреждение солнцем

Влияние солнца не ограничивается кожей, ведь волосы также нуждаются в защите от резких УФ-лучей. Длительное воздействие может повредить кератин в волосах.

Ультрафиолетовое излучение буквально разрушает меланиновые и кератиновые связи в волосах, что фактически делает волосы сухими, поэтому они легче ломаются.

Поэтому стоит использовать средства для ухода за волосами, которые также защищают от ультрафиолетового излучения.

Симптомы перхоти на волосах

Признаки перхоти на волосах обычно достаточно заметны. Вот основные из них: