Действительно ли холодная вода делает волосы блестящими: вся правда

Многие убеждены, что завершающее ополаскивание волос холодной водой - секрет блеска. Но на самом ли деле это работает, или просто еще один популярный миф?

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, как часто нужно мыть волосы.

Что известно

Трихолог Юлия Дудий рассказала, что научные исследования о влиянии температуры воды на состояние кутикулы волос ограничены и не всегда единодушны.

"Некоторые источники утверждают, что горячая вода открывает кутикулу волос, делая их более восприимчивыми к повреждениям, тогда как холодная вода способствует закрытию кутикулы, придавая волосам гладкость и блеск. Однако другие исследования не подтверждают значительного влияния температуры воды на состояние кутикулы", - отметила эксперт.

В частности, исследование, проведенное химиками из независимого научно-исследовательского центра в Нью-Джерси TRI Princeton, показало, что ополаскивание волос холодной водой не влияет на их блеск. Не было обнаружено увеличения блеска волос после ополаскивания холодной водой, тогда как теплая вода обеспечивала лучший результат.

Для жирного типа кожи головы и тонких волос холодная вода может быть полезной, поскольку уменьшает чрезмерное выделение кожного сала. Сухие волосы важно не только ополаскивать холодной водой, но и использовать увлажняющие средства, ведь недостаточное закрытие кутикулы может приводить к ломкости.

Вьющиеся волосы, которые обычно более пористые, особенно "выигрывают" от холодной воды, поскольку она помогает уменьшить пушистость.

Важно использовать качественный шампунь, кондиционер и уходовые средства, питающие и увлажняющие волосы.

Какие способы сделают волосы блестящими

Стоит использовать питательные маски и кондиционеры с натуральными маслами (кокосовое, аргановое, жожоба). Важно минимизировать термическое воздействие на волосы (фен, плойка).

Сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров и витаминов (особенно биотин и витамин Е) также играет важную роль.

Последствия от использования холодной воды

В целом холодная вода не вредит, но если использовать ее постоянно и без контраста с теплой водой, это может замедлить кровообращение в коже, что повлияет на рост волос.

Также у людей, склонных к головным болям или чувствительности к низким температурам, слишком холодная вода тоже может вызвать дискомфорт.

Как часто мыть волосы

Лишь небольшая группа людей нуждается в ежедневном мытье волос шампунем, например, люди с тонкими волосами и те, кто много занимается спортом. Если волосы заметно жирные, кожа головы чешется или шелушится из-за грязи, то это признаки того, что стоит их помыть. Люди с сухими или вьющимися волосами могут без проблем мыть их гораздо реже.