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Зеленський: вперше з часів нацистів у Маріуполі від зневоднення померла дитина

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Маріуполь, Вівторок 08 березня 2022 11:51
Зеленський: вперше з часів нацистів у Маріуполі від зневоднення померла дитина Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В ході війни Росії проти України в Маріуполі від зневоднення померла дитина. Російські окупанти заблокували місто і виснажують його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Маріуполь - мирне і трудове місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують і катують, окупанти свідомо відключають зв'язок... У Маріуполі, напевно, вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина... Від зневоднення померла дитина в 2022 році", - зазначив Зеленський.

Докладніше про те, як місто протистоїть окупанту, у матеріалі "Що відбувається у Маріуполі зараз. Ситуація на 8 березня: онлайн".

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Володимир Зеленський Маріуполь Війна Росії проти України
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