Звезда "Холостяка", которая со слезами покинула реалити, призналась, дала бы Терену второй шанс

Алина Моисеенко, которая не получила розу в седьмом выпуске релити "Холостяк", призналась, как бы она отреагировала, если бы Александр Терен поступил так, как делал главный герой прошлого сезона. Девушка четко ответила, дала бы она их отношениям второй шанс.

Как известно, после финала 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский звонил и писал участницам реалити. Впрочем, девушки не захотели давать ему второй шанс. И сейчас Алина ответила, как бы она отреагировала на такую же ситуацию, если бы это делал Терен.

"Никак. Видимо, какое-то женское эго победит, потому что у мужчины был шанс, он его не использовал, поэтому надо отвечать за свои решения. Каждый человек ответственен за свое решение. Поэтому уже все, конец", - отметила девушка.

Звезда "Холостяка" рассказала, что чувствовала к Терену (фото предоставлено пресс-службой)

Впрочем, Алина отметила, что не потеряла веру в любовь. Она, считает продюсер образовательных курсов, живет в каждом. И убить любовь невозможно.

На проекте Алина действительно была влюблена в Терена. Они даже говорили о будущем, но сейчас это все уже в прошлом.

"Я это представляла. Представляла наш быт, как это может быть. Мало того, мы даже с ним обсуждали мою квартиру, как ее можно обустроить. Диалоги были достаточно серьезными", - вспомнила экс-участница реалити.