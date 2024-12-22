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Звезда "Холостяка", которая со слезами покинула реалити, призналась, дала бы Терену второй шанс

Воскресенье 22 декабря 2024 08:23
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Звезда "Холостяка", которая со слезами покинула реалити, призналась, дала бы Терену второй шанс Алина Моисеенко (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Полина Иваненко

Алина Моисеенко, которая не получила розу в седьмом выпуске релити "Холостяк", призналась, как бы она отреагировала, если бы Александр Терен поступил так, как делал главный герой прошлого сезона. Девушка четко ответила, дала бы она их отношениям второй шанс.

Об этом Алина рассказала в интервью РБК-Украина.

Как известно, после финала 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский звонил и писал участницам реалити. Впрочем, девушки не захотели давать ему второй шанс. И сейчас Алина ответила, как бы она отреагировала на такую же ситуацию, если бы это делал Терен.

"Никак. Видимо, какое-то женское эго победит, потому что у мужчины был шанс, он его не использовал, поэтому надо отвечать за свои решения. Каждый человек ответственен за свое решение. Поэтому уже все, конец", - отметила девушка.

Аліна з &quot;Холостяка&quot;, з якою Терен попрощався за крок до фіналу: Все в житті сприймаю як досвід, навіть якщо він болючий

Звезда "Холостяка" рассказала, что чувствовала к Терену (фото предоставлено пресс-службой)

Впрочем, Алина отметила, что не потеряла веру в любовь. Она, считает продюсер образовательных курсов, живет в каждом. И убить любовь невозможно.

На проекте Алина действительно была влюблена в Терена. Они даже говорили о будущем, но сейчас это все уже в прошлом.

"Я это представляла. Представляла наш быт, как это может быть. Мало того, мы даже с ним обсуждали мою квартиру, как ее можно обустроить. Диалоги были достаточно серьезными", - вспомнила экс-участница реалити.

К слову, ранее стало известно, кого выбрал Терен в восьмом выпуске "Холостяка".

Кроме этого, читайте интервью Насти Анисимовой.

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