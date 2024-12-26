Звезда "Холостяка" выходит замуж: романтические фото с возлюбленным

Звезда 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" (2022) Саша Погорелова, которая покинула проект за шаг до финала, поделилась в сети радостной новостью - ей сделали предложение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

"Друзья, я благодарна каждому из вас за теплые слова, приветствие и поддержку в этот особый момент моей жизни. 23.12.2024", - подписала она фото с огромным букетом и кольцом на пальце.

Участнице "Холостяка" сделали предложение (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Как оказалось, 23 декабря возлюбленный сделал Погореловой предложение.

"Я хочу пожелать вам того, что сейчас чувствую сама - счастье, которое наполняет сердце, вдохновляющей любви и веры, что все в жизни складывается именно так, как должно быть. Пусть в вашей жизни будет больше моментов, которые хочется разделить с теми, кого вы любите", - подчеркнула Погорелова.

Саша Погорелова выходит замуж (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

На фото Саша продемонстрировала, как любимый стал на одно колено для того, чтобы сделать предложение.

Никаких подробностей про возлюбленного экс-участница "Холостяка" пока что не рассказывала в своем блоге. Она также не показывает его лицо. Вместе пара около 10 месяцев.

Саша Погорелова с будущим мужем (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Что известно про Сашу Погорелову

Девушке 32 года.

После школы она окончила Академию адвокатуры Украины в Киеве и является магистром права. Работала директором ИТ-компании.

Девушка также засветилась в клипе украинского певца и телеведущего Владимира Дантеса "Теперь тебе 30".

Погорелова участвовала в проекте "Холостяк-12" (2022), главным героем которого был Александр Топольский.

Девушка покинула реалити за шаг до финала в 11-м выпуске. Погорелова отметила, что холостяк сначала ей очень понравился, но со временем интерес к нему стал снижаться. Одной и причин, по словам участницы, было то, что Топольский на камеру играл джентльмена, а в жизни таким не был.

После вылета с шоу она рассказала, что ей не хватало внимания Александра, а также он не поддерживал ее. Дело в том, что Погореловой пришлось столкнуться с одним из своих страхов - страхом камер. Главный герой никак не помогал девушке справиться с ним или хотя бы успокоить, чтобы она не нервничала.

Саша Погорелова сейчас (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)