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Волонтер показав, як у Європі зустрічають поранених українських воїнів

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П'ятниця 16 вересня 2022 18:11
Волонтер показав, як у Європі зустрічають поранених українських воїнів Волонтер показав, як у Європі зустрічають поранених українців (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Оперний співак Сергій Іванчук зустрів війну у рідній Полтаві. З перших днів повномасштабного вторгнення він став волонтером та вивозив людей із Харківської області.

Під час однієї з поїздок він потрапив під вогонь і був поранений - простріляли ноги, легені, відірвало палець. Йому провели в Україні 12 операцій і зараз він разом з українськими захисниками вирушив на реабілітацію до Німеччини.

На своїх сторінках у соціальних мережах Сергій Іванчук розповів, як зустрічають українських воїнів за кордоном.

Іванчук із 25 лютого не розлучався з автомобілем – возив гуманітарну допомогу, вивозив людей з-під обстрілів. 10 березня він виїжджав із Салтівки - в машині було 5 людей, два коти та ззаду повний причіп речей та медтехніки. Його автомобіль наздогнали окупанти та відкрили вогонь.

Вже з пораненнями Іванчук зміг доїхати до блокпоста українських військових. Усіх людей він довіз цілими без травм. Але сам постраждав. В автомобіль було випущено близько 30 куль і 5 із них потрапили до Сергія. Дві кулі застрягли в діафрагмі та печінці та його ледве довезли до лікарні.

Волонтер показав, як у Європі зустрічають поранених українських воїнів

Фото: Сергій Іванчук

Йому пощастило, що в машині була медсестра – Вікторія закрила йому дірку у спині руками й цим врятувала йому життя.

Наразі Сергій Іванчук відновлюється після поранень. Він майже півтора місяця був у реанімації й кілька разів мало не попрощався із життям.

Він переніс 12 операцій і зараз його відправили до міста Ульма в Німеччині. Щойно лікарі знову поставили його на ноги, він знову почав допомагати українцям.

Іванчук бере участь у мітингах на підтримку України, знову почав співати та підтримує біженців.

Як розповідає Іванчук, українських захисників відправляють на реабілітацію до Німеччини спеціальним літаком. Він обладнаний усім необхідним і в літаку є медики та медсестри. Вони допомагають пораненим, годують їх та надають за потребою медичну допомогу.

Поранені воїни пристебнуті ременями у п'яти точках. І на борту літака є операційна – для екстрених випадків.

В аеропорту на літак чекають десятки машин швидкої допомоги - по одній для кожного пасажира. Пасажирів перевозять до різних лікарень, де вже чекають команди хірургів для проведення операцій.

До речі, раніше ми писали, що 8-річний українець за місяць зібрав для ЗСУ півмільйона гривень.

А ще розповідали про те, що 95-річна блогерка організувала збір коштів для ЗСУ.

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