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Волонтер показал, как в Европе встречают раненых украинских воинов

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Пятница 16 сентября 2022 18:11
Волонтер показал, как в Европе встречают раненых украинских воинов Волонтер показал, как в Европе встречают раненых украинцев (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Оперный певец Сергей Иванчук встретил войну в родной Полтаве. С первых дней полномасштабного вторжения он стал волонтером и вывозил людей из Харьковской области.

Во время одной из поездок он попал под огонь и был сильно ранен - прострелены ноги, легкие, оторвало палец. Ему провели в Украине 12 операций и сейчас он вместе с украинскими защитниками отправился на реабилитацию в Германию.

На своих страницах в социальных сетях Сергей Иванчук рассказал, как встречают украинских воинов за границей.

Иванчук с 25 февраля не расставался с автомобилем - возил гуманитарную помощь, вывозил людей из-под обстрелов. 10 марта он выезжал из Салтовки - в машине было 5 человек, два кота и сзади полный прицеп вещей и медтехники. Его автомобиль догнали оккупанты и открыли огонь.

Уже с ранениями Иванчук смог доехать до блокпоста украинских военных. Всех людей он довез целыми, без травм. Но сам пострадал. В автомобиль было выпущено около 30 пуль и 5 из них попали в Сергея. Две пули застряли в диафрагме и печени и его едва довезли до больницы.

Волонтер показал, как в Европе встречают раненых украинских воинов

Фото: Сергей Иванчук

Ему повезло, что в машине была медсестра - Виктория закрыла ему дыру в спине руками и этим спасла ему жизнь.

Сейчас Сергей Иванчук восстанавливается после ранений. Он почти полтора месяца был в реанимации и несколько раз едва не попрощался с жизнью.

Он перенес 12 операций и сейчас его отправили в город Ульм в Германии. Как только врачи снова поставили его на ноги, он снова начал помогать украинцам.

Иванчук участвует в митингах в поддержку Украины, снова начал петь и поддерживает беженцев.

Как рассказывает Иванчук, украинских защитников отправляют на реабилитацию в Германию специальным самолетом. Он оборудован всем необходимым и в самолете есть медики и медсестры. Они помогают раненым, кормят их и оказывают по необходимости медицинскую помощь.

Раненые воины пристегнуты ремнями в пяти точках. И на борту самолета есть операционная - для экстренных случаев.

В аэропорту самолет ждут десятки машин скорой помощи - по одной для каждого пассажира. Пассажиров перевозят в разные больницы, где уже ждут команды хирургов для проведения операций.

Кстати, ранее мы писали о том, что 8-летний украинец за месяц собрал для ВСУ полмиллиона гривен.

А еще рассказывали о том, что 95-летняя блогерша организовала сбор средств для ВСУ.

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