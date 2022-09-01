95-річна блогерка організувала збір для ЗСУ. Неймовірна бабуся йде в благодійний похід
95-річна бабуся з Польщі Анна Кусяк, яка проживає у Великій Британії, для допомоги захисникам України організувала збір коштів на тактичні аптечки для бійців ЗСУ. Найстарша інстаграм-блогерка у світі також має намір відправитися в благодійний похід в рамках своєї ініціативи.
Пані Анна розповіла про акцію у своєму Instagram, де ділиться з підписниками подробицями свого челленджа й описує хід маршруту.
Зазначимо, що Анна Кусяк вирішила не просто почати збір грошей для українського війська, а й оголосила, що поки люди будуть донатити, вона відправитися в піший похід на відстань 95 кілометрів.
Тут варто звернути увагу, що бабуся пересувається за допомогою ходунків.
Відео: 95-річна полька в Британії Анна Кусяк для допомоги ЗСУ вирушила в благодійний похід
На День Незалежності, 24 серпня, пані Анна повідомила в мережі, що ініціює збір коштів для України - "країни її дитинства та юнацьких років", і закликала інших долучатися до благодійної справи.
95-річна Анна Кусяк - найстарша блогерка у світі (фото: instagram.com/zycie_zaczyna_sie_po_90)
Як розповів Євген Клімакін у своєму Facebook, який поспілкувався з неймовірною бабусею та її донькою Івонною телефоном, Кусяк народилася в Снятині (Івано-Франківська область), а місто це раніше було в межах Речі Посполитої (Польща), і в дитинстві вільно говорила українською мовою.
Анна Кусяк народилася і провела дитинство в Україні, а зараз полька живе в Британії (фото: instagram.com/zycie_zaczyna_sie_po_90)
"У Снятині я провела найкращі роки свого життя. Я пережила Другу світову, знаю, що таке війна. Ми повинні зупинити жахіття, які відбуваються зараз в Україні, не можна лишатися байдужими", - розповіла жінка.
"Кохана пані Аню, дорога Івоно, дуже вам вдячний за ваші величезні серця. Міцного вам здоров'я! Ви неймовірні! З такою підтримкою Україна точно переможе", - зазначає він.
95-річна Анна Кусяк підтримує Україну і вирішила допомогти її захисникам (фото: instagram.com/zycie_zaczyna_sie_po_90)
Раніше ми писали, що в Києві бабуся енергійно станцювала під хіт "Допоможе ЗСУ", і відео просто підірвало мережу.
Нагадаємо, нещодавно молодий офіціант з Києва пішки дійшов до Запоріжжя, щоб зібрати мільйон для ЗСУ - на подорож пішло 24 дні, за які волонтер подужав понад 500 км.