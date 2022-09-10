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8-річний українець співом менш ніж за місяць зібрав півмільйона гривень для ЗСУ

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Львів, Субота 10 вересня 2022 22:04
8-річний українець співом менш ніж за місяць зібрав півмільйона гривень для ЗСУ Маленький українець співом зібрав півмільйона гривень (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

8-річний Юра зі Львова зібрав майже півмільйона гривень для ЗСУ. Хлопчик співає, а акомпанує йому батько. Зокрема, він сам підготував чуттєвий ліричний репертуар, з яким тепер їздить у різні міста Львівської області.

Про це повідомляє ТСН.

У Юри є скарбничка з написом "на армію", яка коли він співає, то вона наповнюється на очах. Повз спів хлопчика не можуть пройти ні діти, ні дорослі.

Хлопчик гастролює областю і менше як за місяць зібрав майже півмільйона гривень.

"Коли я стараюся, то бачу, що багато грошей кидають, кидають по 200,100, 500", - розповів хлопчик.

За словами батька, Юра вчиться в хоровій школі "Дударик" та кожного дня, якщо це можливо, ходить до церкви, де слухає божественні наспіви.

Співає Юрко здебільшого ліричні пісні, про війну вчити складно, адже хлопець все сприймає близько до серця.

"Якісь пісні про війну, де мама дітей своїх захищає, йому починають сльози текти і він каже: я не можу її вивчити", - розповідає батько.

Зазначається, що за зібрані гроші уже придбали для військових позашляховик, який назвали "Юрчик".

"Він вже в нас є головним спонсором наших військових і той автомобіль він придбав і два дрони, будемо вести на фронт для наших хлопців", - каже капелан, керівник ГО "Апостольська Чота" отець Михайло Греділь.

У майбутньому хлопчик мріє не про сцену, а про кар’єри водія та священика.

Раніше ми повідомляли, що 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ.

Також ми писали, що у Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

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