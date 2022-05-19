Чи може військовослужбовець звільнитися зі служби під час воєнного стану: юрист дала відповідь

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну мобілізувало більшість громадян. З перших днів українці розпочали свою боротьбу з окупантами. Однак, є певні життєві обставини, які не дозволяють військовим виконувати поставлені завдання у повному обсязі.

Чи мають право військовослужбовці звільнитися зі служби в умовах воєнного стану, повідомила фахівець Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Мала.

Які підстави передбачені для звільнення

Військовослужбовці, які проходять службу за призовом під час мобілізації, та військові, які служать за контрактом, можуть звільнитися посилаючись на один із пунктів 2 частини четвертої статті закону "Про військовий обов'язок і військову службу":

досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

наявність висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

наявність сімейних обставин чи інших поважних причин.

Фахівець серед таких обставин і причин виділяє:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу;

необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, що підтверджується відповідним медичним висновком;

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

вагітність військовослужбовця-жінки;

перебування військовослужбовця-жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку.

Крім цього, звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з служби:

за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.

Слід зазначити, що при звільненні військовослужбовець подає рапорт, в якому зазначається підстава звільнення, та документи, які підтверджують її наявність.