Может ли военнослужащий уволиться со службы во время военного положения: юрист дала ответ

Полномасштабное военное вторжение России в Украину мобилизовало большинство граждан. С первых дней украинцы начали свою борьбу с оккупантами. Однако, есть определенные жизненные обстоятельства, которые не позволяют военным выполнять поставленные задачи в полном объеме.

Имеют ли право военнослужащие уволиться со службы в условиях военного положения, сообщила специалист Левобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Виктория Малая.

Какие основания предусмотрены для увольнения

Военнослужащие, которые проходят службу по призыву во время мобилизации, и военные, которые служат по контракту, могут освободиться ссылаясь на один из пунктов 2 части четвертой статьи закона "О воинской обязанности и военной службе":

достижение предельного возраста пребывания на военной службе;

наличие заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

наличие семейных обстоятельств или иных уважительных причин.

Специалист среди таких обстоятельств и причин выделяет:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, что подтверждается соответствующим медицинским заключением;

необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанной судом недееспособной;

беременность военнослужащего-женщины;

пребывание военнослужащего-женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении.

Кроме этого, уволиться со службы имеют право военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, увольняются со службы:

по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы.

Следует отметить, что при увольнении военнослужащий подает рапорт, в котором указывается основание увольнения и документы, которые подтверждают ее наличие.