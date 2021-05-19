Єлизавета II знову стане прабабусею: онучка вагітна від італійця
Королева Єлизавета II знову стане прабабусею. Радісною новиною офіційно поділилася онучка її Величності принцеса Беатріс, яка вийшла заміж в липні минулого року.
Про це йдеться на офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Instagram.
"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони стануть батьками. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині", - сказано в повідомленні.
Принцесі 32 роки, а її чоловікові - італійському аристократу Едоардо Мапеллі Моцці 37 років.
Беатріс - старша дочка Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II, і Сари Фергюсон (розлучилися в 1996 році після десяти років шлюбу).
Фото: принцеса Беатріс з чоловіком (Getty Images)
У липні 2020 року вони зіграли скромне весілля у Віндзорському замку. Весілля мало відбутися 29 травня 2020 року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021 рік. Незабаром стало відомо, що вони одружилися, запросивши лише найближчих на церемонію.
Всього у Єлизавети II вісім онуків і десять правнуків. 9 лютого хлопчика народила сестра Беатріс, принцеса Євгенія від англійського бізнесмена Джека Бруксбенка. Дитину назвали Огаст Філіп Хоук Бруксбенк.
Потім старша онучка королеви Єлизавети II Зара Тіндалл і її чоловік Майк стали батьками. 21 березня на світ з'явилася їхня третя дитина, яку назвали Лукасом.
А на початку червня повинна з'явиться на світ правнучка Єлизавети, яку народить дружина принца Гаррі Меган Маркл.
Раніше ми писали, що у Єлизавети II знову сталося горе в сім'ї.