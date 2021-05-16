Принца Гаррі і Меган Маркл закликали позбавити титулів після скандального інтерв'ю

Помічники королівської сім'ї закликали Принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від своїх титулів після останнього скандального інтерв'ю для подкасту Armchair Expert.

Крім того, високопоставлені придворні різко судили напади герцога і герцогині Сассекських на членів королівської сім'ї, і заявили про почуття подиву і зради, що зростає.

Вони особливо обурені, що принц Гаррі розкритикував батьківське виховання свого батька принца Чарльза і, як наслідок, королеви і покійного принца Філіпа, які в тих же традиціях виховували своїх дітей.

"Люди шоковані тим, що він зміг зробити це з королевою, коли герцог Единбурзький ледве упокоївся в могилі. Втягнути в це свого діда - це так шокує і нешанобливо", - сказав один з помічників королівської сім'ї.

Він також зазначив, що принц Гаррі витратив багато часу на те, щоб підкреслити, що він нічим не відрізняється від інших. Крім того, він напав на королівську сім'ю, яка, за його словами, заподіяло йому стільки болю.

"Є відчуття, що якщо тобі так не подобається все це, то не слід і мати титули", - додав придворний.

Інше джерело, близьке до королівської сім'ї, закликає призупинити дію титулів герцога і герцогині Сассекських.