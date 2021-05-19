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Королева важко переживає втрату: у Єлизавети II сталося нове горе

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Великобританія, Середа 19 травня 2021 09:48
Королева важко переживає втрату: у Єлизавети II сталося нове горе Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Королева Великобританії Єлизавета II пережила нову втрату зі смерті чоловіка принца Філіпа, якого не стало 9 квітня. Померло одне з цуценят, яких їй нещодавно подарував середній син принц Ендрю.

Про це інформує The Sun.

Щенята Фергус і Мік стали втіхою для Її Величності, коли коханий чоловік потрапив до лікарні в лютому. Принц Філіп пробув тоді в медустанові близько місяця, і королева, що обожнює собак, могла хоч якось відволіктися від важких думок.

Цуценяті породи доргі (помісь такси і коргі) на прізвисько Фергус було лише п'ять місяців. Причина смерті собаки не називається. Пса назвали на честь дядька Єлизавети Фергуса Боуз-Лайона, він загинув на Першій світовій війні.

Тепер у королеви тільки дві собаки - коргі Мік і старий доргі на прізвисько Кенді - він останній нащадок першої коргі королеви, яку їй подарували на 18-річчя.

Інсайдери кажуть, що королева дуже важко переживає втрату собаки, до якої встигла звикнути. Зараз у Єлизавети II складний життєвий етап, пов'язаний з втратою чоловіка, а також скандальними заявами принца Гаррі і його дружини Меган Маркл.

Нагадаємо, що чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп герцог Единбурзький помер 9 квітня незабаром після виписки з лікарні, де він провів місяць. Її Величність прожила в шлюбі з чоловіком 73 роки.

Раніше також стало відомо, чи зречеться Єлизавета II від престолу після смерті коханого чоловіка.

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