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ЗНО-2020: скільки потрібно балів, щоб потрапити на бюджет

STYLERЖиття    13.01.2020 - 17:39
ЗНО-2020: скільки потрібно балів, щоб потрапити на бюджет
ЗНО 2020 (Колаж РБК-Україна)

У Міносвіти назвали мінімальний прохідний бал для проходження на бюджет

В Україні 3 лютого стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Тепер стало відомо, скільки балів потрібно набрати абітурієнту, щоб вступити на бюджет. Про це повідомляє Міністерство освіти України.

У цьому році мінімальний прохідний бал на бюджет - 125, але на такі спеціальності, як "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Фармація, промислова фармація" прохідний бал складе 150.

Також стали відомі дати проведення ЗНО:

  • математика – 21 травня,
  • українська мова та література – 26 травня,
  • фізика і математика – 28 травня,
  • іспанська, німецька, французька мови – 1 червня,
  • англійська мова – 2 червня,
  • історія України – 4 червня,
  • біологія – 9 червня,
  • географія – 11 червня,
  • хімія – 15 червня.

Результати тестів з математики та фізики оголосять не пізніше 12 червня, з української мови і літератури, іноземних мов та історії України - не пізніше 20 червня, з біології, географії та хімії не пізніше, ніж 24 червня.

Міністерство освіти відзначило, що для вступу до внз в 2020 році підійдуть також сертифікати ЗНО за 2017, 2018, 2019 і 2020 роки. А ось з іноземної мови тільки сертифікати 2018-2020 роки.

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