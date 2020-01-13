ЗНО-2020: скільки потрібно балів, щоб потрапити на бюджет

ЗНО 2020 (Колаж РБК-Україна)

У Міносвіти назвали мінімальний прохідний бал для проходження на бюджет

В Україні 3 лютого стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Тепер стало відомо, скільки балів потрібно набрати абітурієнту, щоб вступити на бюджет. Про це повідомляє Міністерство освіти України.

У цьому році мінімальний прохідний бал на бюджет - 125, але на такі спеціальності, як "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Фармація, промислова фармація" прохідний бал складе 150.

Також стали відомі дати проведення ЗНО:

математика – 21 травня,

українська мова та література – 26 травня,

фізика і математика – 28 травня,

іспанська, німецька, французька мови – 1 червня,

англійська мова – 2 червня,

історія України – 4 червня,

біологія – 9 червня,

географія – 11 червня,

хімія – 15 червня.

Результати тестів з математики та фізики оголосять не пізніше 12 червня, з української мови і літератури, іноземних мов та історії України - не пізніше 20 червня, з біології, географії та хімії не пізніше, ніж 24 червня.

Міністерство освіти відзначило, що для вступу до внз в 2020 році підійдуть також сертифікати ЗНО за 2017, 2018, 2019 і 2020 роки. А ось з іноземної мови тільки сертифікати 2018-2020 роки.