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В Україні з 3 лютого стартує реєстрація на ЗНО

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 14:55
В Україні з 3 лютого стартує реєстрація на ЗНО
Ілюстративне фото (УНІАН)

Реєстрація триватиме до 24 березня 2020 року

В Україні з наступного понеділка, 3 лютого, стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація триватиме з 3 лютого по 24 березня. При цьому комплекти реєстраційних документів для учнів ЗНО керівники навчальних закладів повинні надіслати до 17 березня.

"Щоб успішно зареєструватися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити і оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його в регіональний центр", - повідомили в центрі.

Наголошується, що процедура реєстрації залежить від того, чи бажає проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО і немає. Для других передбачена спеціальна реєстрація. Обробка реєстраційних документів регіональними центрами відбувається не більше 10 робочих днів.

Також передбачена перереєстрація, яка триватиме з 3 лютого по 24 березня за наявності сертифіката про реєстрацію.

Відмова від реєстрації можливий у разі:

  • ненадання документа (ів), що підтверджує (ють) достовірність інформації, вказаної в реєстраційній картці;
  • надання недостовірної інформації;
  • подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;
  • відправлення реєстраційних документів після закінчення встановленого строку реєстрації (особі, період реєстрації не подавала реєстраційні документи) або перереєстрації;
  • неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
  • неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання згідно з медичним висновком

Раніше повідомлялося, що 24 січня завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Пробне ЗНО буде проходити у дві сесії: 21 березня - з української мови та літератури; 28 березня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Нагадаємо, ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

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