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В Україні стартувала реєстрація на ЗНО

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 10:55
В Україні стартувала реєстрація на ЗНО
Ілюстративне фото (УНІАН)

Реєстрація триватиме до 24 березня 2020 року

В Україні сьогодні, 3 лютого, стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для реєстрації необхідно створити і заповнити реєстраційну картку на сайті УЦОЯО, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ЗНО керівники навчальних закладів надсилають до 17 березня 2020 року.

Нагадаємо, в 2020 році ЗНО пройде з 21 травня по 15 червня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

Також РБК-Україна писало, що 24 січня завершилась реєстрація на пробне ЗНО. Пробне ЗНО буде проходити 21 березня - з української мови та літератури, а також 28 березня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

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