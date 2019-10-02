Помер народний артист СРСР, який ненавидів Путіна

У Грузії помер Гія Канчелі (ілюстративне фото / torange.biz)

Помер автор музики до фільмів "Міміно" і "Кін-дза-дза", композитор Гія Канчелі

Помер Гія Канчелі - народний артист СРСР, композитор, який написав музику до фільмів "Кін-дза-дза", "Міміно" і "Не горюй!". Йому було 84 роки.

Як повідомляють грузинські ЗМІ з посиланням на членів сім'ї композитора, останнім часом Канчелі серйозно хворів і проходив лікування за кордоном. Свій останній день народження (10 серпня) композитор зустрів у лікарні.

Гія Канчелі (фото: facebook.com/kanchelimusic)

Додамо, що останнім часом Гія Канчелі жив в бельгійському Антверпені, куди переїхав на запрошення Королівського філармонічного оркестру Фландрії. Помер знаменитий піаніст у себе на батьківщині.

Крім того, що Канчелі писав музику для культових кінострічок, він також співпрацював з театрами, операми та симфонічними оркестрами. Всього композитор є автором музики до десятків кінострічок з 1964 по 2017 роки.

Гія Канчелі (фото: facebook.com/kanchelimusic)

Зазначимо, що грузин Гія Канчелі негативно ставився до політики Кремля і особисто Володимира Путіна. Він ненавидів російську владу, яка "взяла і ножицями відрізала 20 з гаком відсотків нашої території".

З 2014 року, коли РФ розв'язала війну на сході України, Канчелі підтримав нашу країну і повністю відмовився від поїздок в Росію, незважаючи на те, що мав там багато старих друзів.

Саме Гія Канчелі написав пісню "Чіто-гврито" на слова Петра Грузинського