Його хіти знають всі: помер геніальний автор пісень (фото, відео)

Майкл Джеймс Райан помер - причина смерті і біографія продюсера (фото: pixabay.com)

Майкл Райан помер у 43 роки

Американський продюсер і автор пісень Майкл Джеймс Райан помер на 44-му році життя. Легендарний музикант помер через гліобластому, з якою зараз бореться російська актриса Анастасія Заворотнюк. Про смерть генія розповіли в Variety.

Як повідомляється, раніше у нього була діагностована гліобластома — агресивна форма пухлини головного мозку. Протягом усього літа 43-річний музикант проходив лікування від онкологічного захворювання, проте рак виявився сильнішим.

Керівництво компанії Warner Records, співпрацює з лейблом Busbee Altadena, випустило звернення у зв'язку з його смертю.

"Сьогодні ми втратили Busbee — дорогого друга, ділового партнера компанії Altadena і одного з найкращих і найяскравіших творчих умів в музичній індустрії. Доброта і спадщина Busbee ніколи не будуть забуті. Наші серця і молитви разом з його сім'єю в це вкрай важкий час", - йдеться у зверненні.

Майкл Джеймс Райан помер - причина смерті і біографія продюсера (фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

Майкл Джеймс Райан народився в каліфорнійському місті Уолнат-Крік. У 24 роки він перебрався в Лос-Анджелес, де почав писати композиції для учасників музичних реаліті-шоу "Американський ідол" і "Ікс-Фактор". Пізніше він співпрацював з такими зірками, як Пінк, Шакіра, Тоні Брекстон, Кіт Урбан і Гвен Стефані. Однією з найбільш відомих його робіт став альбом Hero кантрі-виконавиці Марен Морріс. За написану для артистки пісню My Church Busbee номінували на премію "Греммі".

Майкл Джеймс Райан помер - причина смерті і біографія продюсера (відео: youtube.com)

У серпні стало відомо про смерть композитора і співавтора Девіда Гетти Фреда Ристера. Музикант довгий час боровся з онкологією, а в 2017 році заявив, що відмовляється від лікування.

Нагадаємо, що раніше помер лідер легендарної рок-групи.