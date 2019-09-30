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Помер відомий український художник-карикатурист

STYLERПерсони    30.09.2019 - 22:16
Помер відомий український художник-карикатурист
Леонід Гамольский помер - біографія художника і причина смерті (фото: torange.biz)

Помер художник, який малював шаржі на відомих політиків

Помер Леонід Володимирович Гамольский - відомий український художник, який прославився шаржами на політиків. Він помер понеділок, 30 вересня, передає редактор дніпровської газети "Горожанин" Віталій Теплов у своєму Facebook.

"Тільки що помер Леонід Володимирович Гамольский. Ціла епоха померла", - написав Теплов.

Помер відомий український художник-карикатурист

Леонід Гамольский помер - біографія художника і причина смерті (скріншот: facebook.com/vitaliy.teplov)

Поховають Леоніда Володимировича у середу, 2 жовтня.

Леонід Вадимирович Гамольский закінчив Дніпропетровське художнє училище, але своїм основним заняттям обрав журналістику. Багато років працював редактором обласної газети "Зоря", відповідальним секретарем газети "Дніпро вечірній". До зображального мистецтва повернувся після майже сорокарічного (!) перерви, на початку 2000-их. Його персональні виставки регулярно проводилися в галереях нашої країни. Твори Леоніда Гамольського прикрасили багато музеїв України, а також знаходяться у приватних зібраннях Італії та Німеччини, Канади та Норвегії, Ізраїлю та Польщі, Росії і США.

Леонід Гамольский помер - біографія художника і причина смерті (фото: facebook.com/vitaliy.teplov)

Гамольский дійсно був унікальною людиною і художником. Десять років тому він представив свою виставку картин "Стомлені владою" в стилі "сюрреалістичний интерарт", яка викликала чималий резонанс. Це були шаржі на відомих політиків. Зокрема, на українських президентів – Кравчука, Кучму, Ющенка і тодішнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. При цьому ніхто з них йому не позував, їх особи Гамольский малював виключно по пам'яті.

Нагадаємо, що раніше помер сценарист "Черепашок-ніндзя" і "Смурфіки".

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