З'явилися фото палати Заворотнюк в клініці на Рубльовці

Анастасію Заворотнюк перевели в іншу клініку (Колаж РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк продовжить лікування в новій клініці реабілітації

Анастасію Заворотнюк, яка проходить складне лікування від онкологічного захворювання, перевели в медичний центр, який знаходиться на Рубльовці, в селі Жуківка. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як будуть лікувати Заворотнюк

За даними ЗМІ, актрису чекає тривала реабілітація в новому медичному закладі.

Дана лікарня спеціалізується на відновленні пацієнтів після завершення основного курсу лікування, так і допомагає реабілітувати хворих між курсами хіміотерапії.

Анастасія Заворотнюк

Родичі Анастасії Заворотнюк перервали мовчання і повідомили, що актриса дійсно сильно хвора, але ні до апаратів її не підключали, у кому вона не впадала і атрофії м'язів у неї діагностовано не було.

Де будуть лікувати Заворотнюк

Після консиліуму було прийнято рішення перевести Анастасію Заворотнюк у Центр медичної реабілітації ЕМС, який знаходиться в селі Жуківка, в 9 км від Москви по Рубльово-Успенському шосе. Це новітній Центр медичної реабілітації та геріатрії ЕМС, який відкрили зовсім недавно.

Клініка, в якій проходить лікування Заворотнюк (фото: protonmed.ru)

Центр обладнаний спеціальними медичними ліжками, обладнанням і технікою і спеціалізується на відновленні пацієнтів після інсультів, інфарктів, черепно-мозкових і спінальних травм, неврологічних захворювань, кардіохірургічних, нейрохірургічних, ортопедичних операцій, ампутації кінцівок, після перенесених онкологічних захворювань