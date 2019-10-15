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Ви повинні повірити: Заворотнюк отримала несподіваний лист

STYLERПерсони    15.10.2019 - 11:19
Ви повинні повірити: Заворотнюк отримала несподіваний лист
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від онкологічного захворювання в лікарні

Анастасія Заворотнюк, яка на даний момент проходить лікування від серйозної онкологічної хвороби і, як і раніше не дає жодних коментарів з цього приводу, продовжує отримувати активну підтримку від своїх прихильників. На цей раз "прекрасну няню" підтримали діти з Воронежа. Вони написали актрисі лист зі словами щирої підтримки, яку родичі артистки опублікували на її сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Анастасія Заворотнюк багато років була ведучою дитячого фестивалю у Воронежі.

"Ось такий лист і малюнки отримали сьогодні від діток з Воронежа, де протягом декількох років Настя була ведучою фестивалю "Стара, стара казка". Так вже склалося, що де б вона не опинилася - якщо поруч є діти, то це означає, що обов'язково будуть зворушливі зізнання в коханні, неймовірні емоції, обнімашки, поробки, малюнки... Діти завжди дарували і продовжують дарувати Насті величезну кількість теплоти й добра, і зараз така підтримка просто безцінна. Дякуємо вам щиро! Просто не передати словами, наскільки це дорого і важливо!" - написали на сторінці.

Нижче наводимо цитату з вірша, який діти присвятили Заворотнюк.

"Казка - є! І Ви повинні повірити!

Ви ж нам про це говорили

Відкривали дітям диво в двері

Душу щедрим святом дарували"

Ви повинні повірити: Заворотнюк отримала несподіваний лист

Лист дітей до Анастасії (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Також у листі є і дитячі малюнки, які дітки з любов'ю зробили для актриси.

Ви повинні повірити: Заворотнюк отримала несподіваний листВи повинні повірити: Заворотнюк отримала несподіваний листМалюнки дітей на підтримку Анасасии (instagram.com/a_zavorotnyuk)

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